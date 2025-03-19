Жена Стинга показала жуткие фото из Украины и призвала к немедленной помощи украинцам

Жена британского певца Стинга, актриса и продюсер Труди Стайлер обратилась к своим подписчикам с призывом как можно активнее приобщаться к помощи Украине. Она обнародовала несколько жутких фотографий с разрушенными и поврежденными домами в городах нашей страны и отметила: в первый месяц весны погода все еще остается холодной, поэтому украинцы нуждаются в гуманитарных товарах.

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Соответствующий пост актриса обнародовала на своей странице в Instаgram. Она добавила, что в начале 2025 года в сотрудничестве с фондом Help Ukraine Center отправила в восточные регионы Украины теплые вещи.

"Март все еще остается чрезвычайно холодным месяцем в Украине. Многие все еще крайне нуждаются в помощи. Help Ukraine Center обратился с просьбой отправить больше гуманитарных товаров на их склад в Польше. В начале этого года мы прислали пачки теплых пальто, перчаток, шарфов, шапок и термобелья, которые были распространены на восточную линию фронта, где температура продолжает быть ниже нуля", – написала жена Стинга.

Труди Стайлер родилась 6 января 1954 года в Англии. Она окончила театральную школу, после чего присоединилась к Королевской Шекспировской компании, где сыграла несколько главных ролей. Впоследствии актриса учавствовала в создании сериала "Мэр Кастербриджа", а также телевизионных шоу "Империя", "Однажды ночью" и "Друзья". В 90-е она основала продюсерскую компанию Xingu Films.

20 августа 1992 года Труди Стайлер вышла замуж за Стинга. У супругов родилось четверо детей: Брижит Майкл, Джейк, Элиот Паулина и Джакомо Люк.

Следует отметить, что британский певец с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину. В 2022 году он публично заявил, что больше не будет выступать на корпоративах перед российскими олигархами и всеми, кто причастен к агрессии Кремля. Он отметил, что не может игнорировать военное вторжение России на территорию нашего государства и террористическую деятельность вражеской армии.

Вскоре Стинг с избранницей передали Украине щедрую гуманитарную и финансовую помощь. Хотя сумма денежного перевода звезды не была разглашена, руководитель благотворительного центра "Help Ukraine" Андрей Ставницер сообщил: знаменитости прислали украинцам медикаменты, еду, одежду, теплые одеяла, сухие пайки, а также необходимые вещи для детей и матерей.

Также Стинг призвал иностранцев помочь украинцам пережить сложную зиму 2022 года, когда российские войска массированно обстреливали энергетическую инфраструктуру. Благодаря инициативе "Восстановить демократию" артист решил закупить спальни мешки и еду быстрого приготовления.

А вот в 2024 году Стинг спел свой известный хит Shape of my Heart под аккомпанемент бандуры, за которой сидел воин Вооруженных сил Украины и член "Культурного десанта" Тарас Столяр.

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