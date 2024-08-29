'Внуков у меня не будет?' Звездный парикмахер Михаил Прус совершил каминг-аут и показал реакцию отца-военного

Звездный парикмахер Михаил Прус, за услугами к которому обращались Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Джамала и другие знаменитости, признался о своей сексуальной ориентации и рассказал, как к этому отнесся отец-военный. Он около 5 лет скрывал от семьи свои отношения из-за страха неприятия.

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Парикмахер решил сначала об этой новости сообщить маме, а уже потом отцу, который сейчас находится на фронте. Все детали Михаил Прус рассказал на подкасте Аниты Соловей.

"Я уже пять лет в отношениях. И единственное, о чем я лгал своим родителям пять лет, это то, что я живу один и что у меня нет отношений, – признался Михаил Прус и добавил: – Сейчас мой папа не в Киеве. Он защищает нашу страну. Мама сейчас в Киеве. Поэтому я пришел к маме и мы начинаем".

Он отметил, что сначала мать не обращала внимания на то, что ее сын пытается затронуть важную для него тему. Она то и дело перебивала его и увлекательно рассказывала о тренировке, на которой была. Свое признание Михаил Прус начал с новостей о записи подкаста с Анитой Соловей, на котором должен был сделать каминг-аут. Поэтому он взял за нужное сначала сообщить о своей сексуальной ориентации родителям.

"Я говорю: "Тебе не понравится это интервью". Она такая: "Только мне?" Я говорю: "Да, тебе тоже". Она говорит: "Это то, о чем я думаю?" Я говорю, что да. Как в фильмах: мы сидим на кухне, она достает сигарету и медленно закуривает. И молчит. Молчит, молчит, молчит [и говорит]: "Внуков, значит, у меня не будет?" – рассказал Михаил Прус.

Он добавил, что родители, оказывается, давно подозревали о сексуальной ориентации сына, но не осмеливались спросить, а ждали, когда парикмахер самостоятельно обо всем признается.

"Они еще пять лет назад начали это проговаривать. И они говорили, что я их ребенок, они не отказываются, что такой именно я есть. Но это было очень сложно. Как-то мне маме это было легче рассказать, чем отцу, потому что отец из села. Окружение именно такое, совсем другое воспитание, то есть совсем другое окружение. Я ждал, когда папа что-то напишет, или когда позвонит по телефону, и в этот день вечером пишет: "Миша, мама мне все рассказала", говорит, все нормально", – объяснил он реакцию отца.

Позже он отметил, что мама все же была против того, чтобы ее единственный сын публично рассказывал о своей ориентации, поэтому ему пришлось ее уговаривать и объяснять, в чем важность его признания.

"Моя мама была против того, чтобы я появлялся именно в этом интервью и вообще где публично заявлял о своей ориентации. Но после того, как я объяснил именно то, что огромное количество детей теряет хорошую связь со своими родителями после того, как они делают каминг-аут, что родители вообще не воспринимают это и перестают общаться с детьми, после этого, конечно, уже ясна важность этого интервью", – рассказал звездный парикмахер.

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