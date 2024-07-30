Дочь Елены Мозговой сделала каминг-аут: как выглядит любимая Зои. Фото

Старшая дочь украинского музыкального продюсера Елены Мозговой, Зоя раскрыла поклонникам подробности личной жизни, сделав официальный каминг-аут. Она поделилась счастливыми моментами со своей избранницей Юлией во время отдыха в Швейцарии.

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30-летняя женщина опубликовала трогательные кадры в своем Instagram. Зоя Мозговая отметила, что находится в счастливых отношениях с девушкой в течение года.

"Я чувствую внутреннее открытое пространство, чтобы разделить великую радость жизни и сделать каминг-аут. Мое сердце наполнено любовью, спасибо тебе за этот год и ощущение дома внутри. За чудесную жизнь, нашу семью, помощь и поддержку в важнейшем путешествии жизни во внутренний мир ", – написала дочь продюсера.

Зоя призналась, что первоначально ей было сложно открыто рассказать о своей сексуальной ориентации и поделиться чувствами. Однако со временем все волнения прошли, и она смогла свободно раскрыть истинную себя: "Двигайтесь к своим страхам, только там, глубоко внутри, кроется истина и покой".

Биологическим отцом 30-летней Зои является второй муж Елены Мозговой, Дмитрий, с которым она состояла в гражданском браке. Отношения пары завершились до рождения ребенка. Девушка с детства росла на попечении украинского певца и композитора Александра Пономарева, поэтому постоянно называет его своим папой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 33-летняя дочь Мэрил Стрип совершила каминг-аут в день рождения актрисы.

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