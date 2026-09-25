Внук Пугачевой на "СВО"? Что не так с "сенсацией", которую разносят пропагандисты, и кому это нужно

В российских медиа активно распространяется информация о том, что младший внук эстрадной певицы Аллы Пугачевой – Дени Байсаров – якобы пополнил ряды оккупантов. Основанием для этой "резонансной новости" стало соответствующее заявление бизнесмена Владимира Киселева, который входит в ближнее окружение диктатора Владимира Путина, в интервью одиозному кремлевскому активисту Виталию Бородину.

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Пропагандист без лишних сомнений заявил: "Ее (Кристины Орбакайте. – Ред.) сын воюет на "СВО". Сама она лично никогда ничего не заявляла против своей страны". Однако, раздувая эту "сенсацию", россияне почему-то оставили без внимания несколько важных нюансов: интервью вышло еще в начале апреля, внука Примадонны видели за границей, да и никаких других подтверждений этой информации нет.

С 2022 года Дени Байсаров фактически исчез из публичного пространства. Он ничего не публикует в своих социальных сетях, да и его знаменитые родственники практически никак не комментируют его жизнь. Однако в августе 2026 года Кристина Орбакайте прервала это некое затишье, поделившись фотографией с младшим сыном во время отдыха в Монте-Карло (Монако). Соответственно, если бы он действительно был на "СВО", вряд ли смог бы путешествовать по миру.

Стоит также упомянуть, что семья Дени Байсарова не поддерживает кровавую политику Кремля. Его бабушка Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинули РФ после 24 февраля 2022 года и открыто осудили войну. Со своей стороны, Кристина Орбакайте более осторожно высказывается о российской агрессии, избегая слова "война", однако оды путинскому режиму она никогда не воспевала.

Учитывая это, звездная семья стала костью в горле российской верхушки. В Кремле понимают, что Аллу Пугачеву до сих пор очень уважают, поэтому пытаются использовать ее авторитет в своих целях, даже с помощью дезинформации. Пропагандисты пытаются выстроить некую "логическую" цепочку: если внук Пугачевой "воюет" против Украины, значит, она поддерживает войну, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

Отметим, что Кристина Орбакайте родила первого сына от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Они расстались в 2003 году, однако этот период был далеко не легким для Дени Байсарова, ведь между его родителями продолжалась судебная тяжба за право воспитывать сына. Когда разборки утихли, парню обеспечили роскошную жизнь: он учился в элитной школе в РФ, а вот высшее образование уже получил в Чикаго (США).

В 16 лет Дени Байсаров стал курсантом Центароевского кадетского корпуса в Чечне, и это единственная подтвержденная информация о его каком-либо отношении к военному делу. Некоторое время он жил в Лондоне, где открыл собственную студию арт-терапии, а позже вернулся в Москву.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в России придумали, как втянуть Пугачеву в войну, и выдвинули певице нелепое требование.

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