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Внук Пугачевой на "СВО"? Что не так с "сенсацией", которую разносят пропагандисты, и кому это нужно

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,7 т.
В РФ заявили, что внук Аллы Пугачевой якобы ушел на 'СВО'
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В российских медиа активно распространяется информация о том, что младший внук эстрадной певицы Аллы ПугачевойДени Байсаров – якобы пополнил ряды оккупантов. Основанием для этой "резонансной новости" стало соответствующее заявление бизнесмена Владимира Киселева, который входит в ближнее окружение диктатора Владимира Путина, в интервью одиозному кремлевскому активисту Виталию Бородину.

Пропагандист без лишних сомнений заявил: "Ее (Кристины Орбакайте. – Ред.) сын воюет на "СВО". Сама она лично никогда ничего не заявляла против своей страны". Однако, раздувая эту "сенсацию", россияне почему-то оставили без внимания несколько важных нюансов: интервью вышло еще в начале апреля, внука Примадонны видели за границей, да и никаких других подтверждений этой информации нет.

В РФ распространяют "новость", будто внук Пугачевой стал оккупантом

С 2022 года Дени Байсаров фактически исчез из публичного пространства. Он ничего не публикует в своих социальных сетях, да и его знаменитые родственники практически никак не комментируют его жизнь. Однако в августе 2026 года Кристина Орбакайте прервала это некое затишье, поделившись фотографией с младшим сыном во время отдыха в Монте-Карло (Монако). Соответственно, если бы он действительно был на "СВО", вряд ли смог бы путешествовать по миру.

Дени Байсаров отдыхал с мамой за границей

Стоит также упомянуть, что семья Дени Байсарова не поддерживает кровавую политику Кремля. Его бабушка Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинули РФ после 24 февраля 2022 года и открыто осудили войну. Со своей стороны, Кристина Орбакайте более осторожно высказывается о российской агрессии, избегая слова "война", однако оды путинскому режиму она никогда не воспевала.

Учитывая это, звездная семья стала костью в горле российской верхушки. В Кремле понимают, что Аллу Пугачеву до сих пор очень уважают, поэтому пытаются использовать ее авторитет в своих целях, даже с помощью дезинформации. Пропагандисты пытаются выстроить некую "логическую" цепочку: если внук Пугачевой "воюет" против Украины, значит, она поддерживает войну, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

Байсаров открыл студию арт-терапии

Отметим, что Кристина Орбакайте родила первого сына от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Они расстались в 2003 году, однако этот период был далеко не легким для Дени Байсарова, ведь между его родителями продолжалась судебная тяжба за право воспитывать сына. Когда разборки утихли, парню обеспечили роскошную жизнь: он учился в элитной школе в РФ, а вот высшее образование уже получил в Чикаго (США).

В 16 лет Дени Байсаров стал курсантом Центароевского кадетского корпуса в Чечне, и это единственная подтвержденная информация о его каком-либо отношении к военному делу. Некоторое время он жил в Лондоне, где открыл собственную студию арт-терапии, а позже вернулся в Москву.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в России придумали, как втянуть Пугачеву в войну, и выдвинули певице нелепое требование.

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