Все деньги передадут на 'СВО': в России придумали, как втянуть Пугачеву в войну, и выдвинули певице бессмысленное требование

В России никак не могут успокоиться из-за позиции эстрадной певицы Аллы Пугачевой, которая откровенно осуждает кровавую политику Кремля, поэтому придумали способ, чтобы сделать ее причастной к войне. Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал на исполнительницу в суд с требованием уплатить 5 миллионов рублей (1,5 млн грн.), которые хочет передать на помощь оккупантам.

Как отмечают росмедиа, причиной иска стало то, что певица нанесла активисту "моральный ущерб". Бородин пожаловался, что в одном из интервью Пугачева назвала его "доносчиком", и теперь хочет добиться ее наказания.

По словам главы ФПБК, он уже пообщался с представительницей примадонны. Виталий Бородин высказал все свои претензии и пожелал, чтобы Алла Пугачева лично приехала в страну-агрессора на судебное заседание.

"Мы познакомились, пообщались и попросили, чтобы Пугачева приехала и суд был открыт. Я надеюсь, что она приедет, потому что в своих интервью меня упоминает. Я у нее постоянно в голове. Мне сказали, что она читает мои посты. Если она народная артистка, то приедет и войдет с нами в юридическую плоскость. Она будет доказывать свою правду, мы – свою. А суд определит, кто прав, кто виноват. Мы свою позицию высказали представительнице Пугачевой, она сделала вид, что все ей передаст", – сказал активист.

Виталий Бородин искренне верит, что сможет выиграть дело против эстрадной певицы, но все же имеет определенные волнения. Он осознает, что шансы получить желаемую сумму выплат очень низкие.

"Наша компенсация – 5 млн рублей.Все эти деньги мы потратим на "СВО". Прекрасно понимаем, что суд такую сумму не удовлетворит. Но, по крайней мере, те деньги, которые нам присудят, мы передадим на "специальную военную операцию". Свои шансы на победу оцениваем как очень высокие", – выдал глава ФПБК.

