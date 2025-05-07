'Молчунья' Орбакайте впервые высказала свою позицию относительно войны в Украине

Российская певица и дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, которая до сих пор публично не высказывала своей позиции относительно войны в Украине, впервые прокомментировала полномасштабное вторжение. Хотя войну "войной" она не назвала, однако выразила свои политические взгляды.

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Из разговора, который разлетелся по российским медиа, понятно, что артистка пытается придерживаться нейтралитета, поэтому не говорит такое страшное для Кремля слово – "война". Такую же позицию имеет ее мать – Алла Пугачева.

В звуковой записи Орбакайте как раз рассказывала, что в 2023 году выпустила песню "Алла будет петь" как жест поддержки своей матери. По ее словам, еще пять лет назад эту песню предлагали исполнить самой примадонне, однако именно после начала полномасштабного вторжения России в Украину Орбакайте решила, что настал наиболее подходящий момент для релиза.

"Потом произошли эти события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи", – прокомментировала певица, не называя войну прямо.

Комментарий появился на фоне новости о запрете въезда Кристине Орбакайте в Латвию. Министерство внутренних дел страны приняло соответствующее решение из-за опасений со стороны Службы государственной безопасности. По информации ведомства, присутствие артистов, которые "поддерживают российскую агрессию", противоречит интересам национальной безопасности.

Кристина Орбакайте официально попала в "черный список" Латвии. По словам министра внутренних дел Рихардса Козловскиса, решение о запрете въезда приняли из-за ее выступлений на территории аннексированного Крыма и участия в пропагандистских мероприятиях.

"Основной месседж – о поддержке агрессии против Украины, об участии в публичных мероприятиях на оккупированных территориях. Мы, как Латвия, поддерживаем Украину и будем продолжать это делать, поэтому в этом случае для нас это однозначно неприемлемо", – высказался Рихардс Козловскис.

Летний концерт Орбакайте в Латвии, который был запланирован ранее, теперь отменен.

Напомним, ранее Орбакайте избегала каких-либо комментариев о вторжении РФ в Украину. Хотя ее мать Алла Пугачева открыто не поддерживает войну и покинула Россию, а старший сын Орбакайте – Никита Пресняков – эмигрировал в США, сама певица продолжала жить и выступать в РФ. Песню в поддержку матери она выпустила накануне 74-летия Пугачевой, 14 апреля, практически одновременно с объявлением Следственным комитетом России проверки Преснякова и самой Орбакайте на предмет финансирования ВСУ.

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