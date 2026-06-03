Внучка Софии Ротару, которой только исполнилось 25, начала свое дело в США: что об этом думает звездная семья

Внучка украинской певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко, которая 30 мая отпраздновала 25-й день рождения, поделилась, что начала собственное дело в США. Она создала проект "Портреты", в рамках которого будет брать интервью у художников.

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По словам Софии Евдокименко, через разговоры с деятелями культуры она хочет раскрыть аудитории различные аспекты формирования современной творческой среды. Об этом модель рассказала в своем Instagram и уже даже показала фрагмент одного из интервью.

"25-летие показалось мне идеальным моментом, чтобы поделиться тем, что тихо формировалось за кулисами. Представляю "Портреты" – серию интервью, которая исследует жизнь, обычаи и мировоззрение художников за пределами полотна. Через откровенные разговоры "Портреты" раскрывают страсти, дисциплину, интересы и жизненный опыт, что формируют современную творческую жизнь. В проекте участвуют художники, что создают современный культурный ландшафт", – написала внучка Софии Ротару.

Отвечая на вопросы подписчиков, София Евдокименко раскрыла, как ей пришла идея создать проект с серией интервью. По словам модели, она получила соответствующее задание в университете и поняла, что хочет развивать это дело и в дальнейшем. Заканчивая обучение, Евдокименко осознала, что наибольшее количество знаний получила во время простых разговоров, поэтому решила воплотить это в собственном проекте.

"Портреты" – это попытка выйти за пределы того, чем занимается человек, и исследовать, кто он есть на самом деле. Я надеюсь, что эти истории вдохновят на более глубокое понимание культуры и людей, которые ее формируют", – подчеркнула модель.

На начало Софией Евдокименко собственного дела уже отреагировали члены ее семьи. Мама девушки, Светлана, оставила под постом дочери короткий комментарий: "Браво", тогда как ее брат Анатолий отметил: "Мне это нравится".

София Ротару публично не отреагировала на проект внучки, однако не избежала возможности поздравить ее с днем рождения. Артистка нарушила длительное молчание в социальных сетях и обнародовала stories с фотографией Софии Евдокименко, на которую добавила надпись: Happy Birthday ("С днем рождения").

Ранее OBOZ.UA рассказал, что внучка Софии Ротару "оторвалась" в Куршевеле с подружкой-россиянкой во время войны.

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