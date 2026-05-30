Отшельница София Ротару вышла на связь и публично обратилась к внучке, которой исполнилось 25 лет

После начала большой войны певица София Ротару ведет уединенный образ жизни, однако, когда дело касается семьи, время от времени выходит на связь. Так в субботу, 30 мая, артистка публично обратилась к своей внучке, модели Софии Евдокименко, по случаю ее 25-летия.

В своих Instagram-stories исполнительница обнародовала фотографию именинницы. В подписи к снимку София Ротару, в традиционной для себя манере, не была слишком многословной, а лишь оставила надпись: Happy Birthday ("С днем рождения").

Отметим, что София Евдокименко – дочь единственного сына артистки, продюсера Руслана Евдокименко, и его жены Светланы. Родители модели также обратились к ней в юбилей. Руслан Евдокименко, следуя примеру звездной мамы, опубликовал фотографию дочери с коротким поздравлением, а вот Светлана посвятила девушке трогательный пост, правда на русском языке.

"Доченька, с днем рождения! Моя любовь к тебе безгранична, как сама Вселенная! Ты – самый прекрасный, самый добрый и самый дорогой подарок для меня в этом мире, да и не только в нем! Сияй и помни, что моя вера в тебя, как ангел-хранитель, всегда рядом!", – написала мать именинницы.

София Евдокименко живет за границей, где развивает модельную карьеру и собственное дело. Летом 2024-го она начала небольшой бизнес с товарами для ухода за собой.

В начале этого года София Евдокименко попала в скандал после того, как поделилась кадрами с отдыха в элитном горнолыжном курорте Франции – Куршевеле. Дело в том, что внучка София Ротару провела отпуск в компании подруги из РФ Дианы Манасир, которую называла "своей". В социальных сетях россиянка совсем не скрывает своего происхождения и даже имеет отдельную подборку stories, где собрала кадры из страны-агрессора.

