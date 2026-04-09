'Вкусная еда, секс, почесать Василия': Дантеса рассказал о счастье в мелочах

Ведущий шоу "Хто зверху?" на "Новом канале" рассказал, какой поступок недавно "сделал" его день.

За последние годы борьбы украинцы, как никто другой в мире, поняли, что для счастья, на самом деле, надо очень немного. Искать позитив в мельчайших моментах и вещах стало нашей суперсилой и мотивацией держаться и бороться. У каждого свои моменты, которые радуют и мотивируют больше всего. А что же это для украинского певца, инфлюенсера и ведущего любимого проекта для всей семьи "Хто зверху?" "Новый канал" Владимира Дантеса?

"Меня делает счастливым очень много вещей: вкусная еда, секс, когда я люблю, когда меня любят, почесать Василия (песик Владимира – прим. Ред.), смех. Я стараюсь искать счастье в мелочах", – рассказывает Дантес в YouTube-проекте "30+"

Также Владимир говорит, что старается не сдерживаться в своих эмоциях, чувствах или мыслях относительно других людей. Ведь приятные слова делают счастливыми, и если их слышать, и если говорить.

"Я недавно сделал комплимент мужу. Он невероятно стильный взрослый мужчина. На мой взгляд, ему где-то около 60 лет. Каждый раз, когда я его видел, он был одет очень стильно: разные пиджачки, шарфы. Раз его встретил, второй, а на третий уже подошел и сказал: "Я вас так часто вижу, вы так классно выглядите!" Я очень радуюсь, что человек "живет". Это ощущение не существования, а жизни – оно тоже делает тебя счастливым. Мы все люди, и надо относиться друг к другу как к людям. Ты не ожидаешь, что с тобой будут так обращаться, ты просто ведешь себя так, как тебе нравится", – говорит ведущий "Нового канала".

Следите за соцсетями и сайтом Нового канала, чтобы не пропустить информацию о съемках нового сезона игрового шоу для всей семьи "Хто зверху?"