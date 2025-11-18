Виновато государство: Кокотюха назвал неочевидную причину, почему украинцы не получают Нобелевскую премию по литературе

Писатель Андрей Кокотюха, объяснил, почему ни один из украинских авторов до сих пор не получил Нобелевскую премию по литературе. По его словам, основная проблема заключается в том, что наше государство не создает достаточное количество программ, чтобы продвигать произведения отечественных деятелей культуры на международных площадках.

В частности, как отметил Кокотюха, произведения украинских писателей очень мало переводят на иностранные языки, что также влияет на эту ситуацию. Об этом он рассказал в проекте "Зі своїми по суті".

"Почему ни один украинский автор до сих пор не получил Нобелевскую премию по литературе? Потому что надо переводить на иностранные языки в таком количестве, как других лауреатов. Вот почему Жадан не получил Нобелевскую премию? Я не против, чтобы кум ее получил, но давайте посмотрим на количество переводов на английский язык и в нужных ли оно тиражах. Украина как государство еще не научилась продвигать своих резидентов культуры на иностранные рынки", – высказался писатель.

Как отметил Андрей Кокотюха, конечно издательства могут представлять работы отечественных писателей на крупных международных ярмарках или фестивалях, однако этого не будет достаточно без поддержки государства. По его словам, для продвижения украинских авторов даже не надо тратить огромные суммы средств, просто нужно показывать свою значимость.

"Давайте посмотрим на наших врагов, на россиян. Они с середины 19 века начали продвигать себя не только финансово. Показывают, что они самые-самые. Они присутствуют везде, как тараканы", – сказал автор.

Кроме того, Андрей Кокотюха считает, что наше государство должно было бы значительно сильнее реагировать на участие авторов из РФ на различных мероприятиях. По его словам, еще два года назад россиян выгоняли со всех культурных площадок, однако теперь они постепенно возвращаются, а протестуют против этого иностранцы.

"На Франкфуртской книжной ярмарке протестуют против участия россиян издатели. Они с плакатами стоят возле российских стендов и пишут "Прочь". А где официальные заявления от Украины? Хотя бы Министерства культуры, СБУ или Министерства иностранных дел. Где официальные ноты протеста, где говорится: "Уважаемые организаторы, мы требуем не предоставлять места россиянам". Денег для этого совсем не надо. И так же с продвижением переводов. Должны быть государственные программы", – сказал автор.

Что известно об Андрее Кокотюхе

Писатель родился 17 ноября 1970 года в Нежине. Свое первое художественное произведение он написал в возрасте семи лет. Андрей Кокотюха окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а в свое время работал сборщиком мебели, разнорабочим и каменщиком на строительстве.

Первый рассказ писатель опубликовал в 1987 году, а в 1991-м создал повесть "Брачные игрища лягушек". Позже произведение начали называть романом и выпустили как отдельную книгу, что сделало Кокотюху одним из самых известных современных украинских авторов. В 1993 году он стал соучредителем Творческой ассоциации "500".

Некоторые из работ Андрея Кокотюхи были экранизированы. Среди них: "Тупик для беглеца или игра с огнем", "Легенда о Безголовом" и "Ползет змея".

