'Это советская хрень': сын Дмитрия Коляденко назвал главную разницу между украинцами и европейцами на Евровидении

Музыкант и основатель проекта Phil It Филипп Коляденко поделился, что заметил кардинальную разницу в отношении украинцев и европейцев к международному песенному конкурсу Евровидения. По словам сына шоумена Дмитрия Коляденко, граждане нашей страны воспринимают соревнования как невероятно важное событие и требуют от отечественных артистов победы, тогда как иностранцы считают мероприятие развлечением.

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Об этом участник группы KADNAY рассказал в проекте "Смачно та Душевно з Разміком". По мнению артиста, подобная тенденция у нашего народа возникла еще при Советском Союзе.

"Я думаю, что это какая-то советская хрень. Типа, если участвуем, то обязательно побеждать. Наверное, это как-то заложено в менталитете. Знаешь, веселье, конкурс – нет", – отметил музыкант.

Филипп Коляденко поделился, что в свое время был судьей на детских соревнованиях, поэтому провел определенную параллель между украинцами и родителями юных конкурсантов, которые хотят сделать все, чтобы их наследник одержал победу.

"Знаешь, когда ребенок, не понимая почему, должен открывать рот и делать хореографию, чтобы оправдать надежды родителей. И в этом случае не понимаешь, это мечта ребенка или родителей. То есть я к тому, что все закладывается гораздо раньше, чем мы можем об этом говорить", – сказал артист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андрей Данилко назвал главную проблему украинского Нацотбора, в котором отказался участвовать.

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