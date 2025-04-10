Виновата Россия: стала известна причина смерти звезды 'Лиги смеха' Александра Чечуна

Звезда "Лиги смеха", участник команды "Стадион Диброва", комик и защитник Украины Александр Чечун умер 9 апреля после продолжительной борьбы за жизнь. Почти год назад он получил тяжелое ранение на фронте, выполняя боевое задание.

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Об этом сообщила его супруга Ольга Гриценюк в InstaStories. Она отметила, что врачи не смогли его спасти.

"Саши не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения, полученного при выполнении боевого задания, мы почти год боролись за его жизнь, но, к сожалению..." – написала женщина.

О времени и месте прощания она сообщит позже.

Александр Чечун присоединился к рядам ВСУ в 2022 году, откликнувшись на призыв бороться за свободу и будущее Украины.

Глубокое соболезнование семье и близким Чечуна выразили не только коллеги по сцене, но и украинские звезды, являвшиеся судьями "Лиги смеха". Телеведущая Маша Ефросинина опубликовала фото из проекта, подписав: "Очередная страшная новость", комик Юрий Ткач написал: "Шок... Чечун... Друг...", поделившись той же фотографией, а Игорь Ласточкин почтил память Александра фото с выступления и подписью: "Слава Герою. Искренние соболезнования семье и близким".

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