Умер звезда 'Лиги смеха' Александр Чечун, в 2022 году вставший на защиту Украины

Участник команды "Стадион Диброва" с юмористического шоу "Лига смеха" Александр Чечун умер. В начале полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины на фронте, однако неизвестно, была ли вооруженная агрессия России причиной смерти.

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О потере юмориста сообщили на официальной странице "Лиги смеха" в InstaStories. "В лигосмешной семье траур… Ушел из жизни Александр Чечун, "Стадион Диброва". Соболезнования родным и близким", – говорится в публикации.

Александр Чечун запомнился зрителям своей искренностью, харизмой и актерским мастерством. Его команда неоднократно появлялась в прямых эфирах шоу и обрела популярность среди зрителей благодаря народному юмору и жизненным сценкам.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, в 2022 году Чечун мобилизовался в ряды Сил обороны Украины. Он без колебаний встал на защиту Родины, как и многие другие представители украинской культуры, сменившие сцену на фронт.

Известно, что у Александра остались жена и дочь. Его смерть стала тяжелой потерей как для семьи, так и для общества украинских художников и юмористов. Актер, ведущий и коллега по команде "Стадион Диброва" Владимир Мартынец, также известный зрителям участием в "Квартал 95", подтвердил смерть Чечун, опубликовав совместное фото в InstaStories.

К моменту публикации причина смерти не разглашается.

Ранее OBOZ.UA писал, что погибла украинская художница Маргарита Половинко. С началом полномасштабного вторжения она не осталась в стороне. Она сначала волонтерила, а затем присоединилась к работе на эвакуационных экипажах.

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