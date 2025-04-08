Погибла украинская художница Маргарита Половинко, защищавшая Украину: ей был 31 год

На фронте погибла украинская художница, волонтер и парамедик Маргарита Половинко. Ей был всего 31 год.

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Об этом сообщили художники Инга Леви и Никита Кадан, а также сестра художницы в InstaStories. Похоронят Маргариту 11 апреля в ее родном городе – Кривом Роге, на центральном кладбище, на Аллее Славы.

Маргарита Половинко родилась 24 марта 1994 года. Она получила художественное образование в Днепропетровском театрально-художественном колледже, а затем – в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, где специализировалась на станковой живописи. До войны работала с темами постиндустриального общества, маргинализированности и человеческого одиночества. Ее героями были мифологические "щезники" – символы людей на периферии общества.

С началом полномасштабного вторжения художница не осталась в стороне. Она сначала волонтерила: ездила в Николаевскую и Херсонскую область, помогала отстраивать разрушенные дома. Потом присоединилась к работе на эвакуационных экипажах, вывозя раненых бойцов из самых горячих точек фронта, а затем вступила во Второй механизированный батальон 3-й отдельной штурмовой бригады.

В военный период ее искусство трансформировалось: она начала вести дневник и рисовать простым карандашом, потом даже кровью, рассказывала художница в интервью Secondary Archive. В своих работах Половинко изображала смерть как постоянного спутника – не как ужас, а как присутствующая рядом тень, которая даже помогает.

"Я хотела бы дать возможность людям стирать кровь с этих работ, так чтобы остался только след, который уже не вымывается. Когда я начинаю рисовать, кровь алая. Так же и воспоминание о травме. Затем работа тускнеет, становится коричневой или даже зеленой. Воспоминание о травме тоже остается, но меняет свою насыщенность, свой цвет", – говорила художница.

Свои корни, Кривой Рог, Маргарита ощущала как глубокий источник вдохновения. Ее город, окруженный красными от руды карьерами, она называла "кровью земли" – образом, который приобрел особый символизм в ее творчестве во время войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Кривом Роге прощаются с парнем, которого убила Россия. Никита погиб в результате российской атаки по городу 4 апреля.

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