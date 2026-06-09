Лаял среди улицы: Олег Винник, который живет в Европе, удивил выходкой во время прогулки с женой

52-летний певец Олег Винник, который после начала большой войны уехал в Европу, отличился странным поведением на прогулке со своей супругой Таюне. Пара прошлась по нескольким улицам Праги, Чехия, а в какой-то момент исполнитель просто залаял среди людей.

Видео дня

Свою выходку артист зафиксировал на видео и опубликовал на личной странице в Instagram. Что интересно, Винник нашел "гениальное" объяснение лаю посреди улицы, мол, перешел на "язык хейтеров".

"Наслаждаемся друг другом и этим прекрасным городом. Гуляем по уютным улочкам Праги. Спасибо всем, кто подходит поздороваться, сказать теплые слова или просто улыбнуться. Это очень заряжает и вдохновляет. Целую всех! P.S. А в конце – ответ хейтерам на их языке", – написал певец.

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Напомним, что Олег Винник сбежал из Украины в первые дни большой войны, после чего на длительное время полностью исчез из информационного пространства и не выходил на сцену. Однако в 2025 году исполнитель решил возродить карьеру. Винник устроил концерт в Праге, который в итоге обернулся скандалом, ведь он решил не убирать из репертуара русскоязычные композиции. Иронично, что в 2023-м артист уверенно заявлял: "Если бы я открыл рот на сцене на русском, я бы себя просто обблевал".

Позицию "какая разница" исполнитель демонстрировал и в своих интервью. Олег Винник публично заявлял: убежден, что в Украине не нужно запрещать русский, мол, на нашу страну напал не язык, а диктатор Владимир Путин. Из-за такого отношения к языковому вопросу певец неоднократно оказывался в эпицентре громких скандалов.

Другой причиной попадания Винника в немилость украинцев были его возмутительные заявления о "настоящем доме". Артист выдал, что живет в Германии якобы не с началом большой войны, а на протяжении последних 25 лет. Более того, как заверил Винник, с 2000-го он не имеет украинского паспорта.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Олег Винник впервые раскрыл тайну своего брака с Таюне.

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