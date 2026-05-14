Вин Дизель не сдержал слез в Каннах из-за погибшего друга: какой стала дочь легендарного Пола Уокера, которая трагически потеряла отца
Актер Вин Дизель не смог сдержать эмоций во время специального показа первого фильма франшизы "Форсаж" на Каннском кинофестивале. Актер трогательно обратился к Мэдоу Уокер – дочери своего покойного друга и коллеги Пола Уокера, который снимался в нескольких частях "Форсажа" и погиб в 2013 году в автокатастрофе.
Юбилейный показ в Каннах организовали по случаю 25-летия культовой киносерии, сообщает Daily Mail. После завершения ленты зал аплодировал стоя в течение четырех минут, а сам Дизель не скрывал слез, говоря о Поле Уокере, которого называл "братом" и "Пабло".
"Я молюсь, чтобы в вашей жизни был такой брат, как Пол", – сказал актер со сцены, после чего сделал паузу, чтобы успокоиться. Затем он обратился к Мэдоу и добавил: "Он бы так гордился тобой. Я люблю тебя вечно".
Перед началом показа Дизель также отметил, что не хотел представлять франшизу самостоятельно. По его словам, именно Мэдоу стала тем человеком, который должен был быть рядом в такой момент.
Мэдоу Уокер, которой сейчас 27 лет, была лишь подростком, когда потеряла отца. Пол Уокер погиб в ноябре 2013 года в возрасте 40 лет после ДТП в Калифорнии (США). Автомобиль Porsche, в котором актер находился вместе со своим другом Роджером Родасом, врезался в фонарный столб и деревья.
Во время речи Дизель рассказал, что Мэдоу ранее сказала ему фразу, которая особенно его тронула: "Мне 27, и я смотрю этот фильм, который мой отец снял в 27 лет". Актер назвал эти слова очень глубокими и в очередной раз подчеркнул, что Пол Уокер "гордился бы ею".
На красной дорожке Канн Мэдоу появилась вместе с Вином Дизелем, Мишель Родригес и Джорданой Брюстер. Актриса выбрала элегантный образ и много времени провела рядом с крестным отцом – именно Дизель в свое время вел ее к алтарю на свадьбе с Луи Торнтоном-Алланом. Впрочем, в 2024 году пара развелась после двух лет брака.
Сегодня Мэдоу продолжает дело своего отца через Фонд Пола Уокера, который занимается благотворительными и экологическими инициативами. Также она поддерживает связь с франшизой "Форсаж" – в 2023 году девушка появилась в эпизодической роли в фильме "Форсаж X", где сыграла стюардессу. Для фанатов франшизы это стало символическим продолжением истории семьи Уокера в культовой серии.
В Каннах Вин Дизель также подтвердил, что финальная часть франшизы – "Форсаж навсегда" – выйдет в марте 2028 года. По словам актера в речи после показа, серия продолжается благодаря поддержке фанатов и "семьи", которой для него стали актеры и зрители.
"Единственная причина, почему мы продолжаем это делать, – люди, которые отдали нам свои сердца и свою преданность", – сказал Вин Дизель со сцены Каннского кинофестиваля.
