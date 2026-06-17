Ветеран войны Александр "Терен" раскрыл сумму своей пенсии и сколько тратит в месяц

Главный герой 13-го сезона проекта "Холостяк" Александр "Терен" Будько откровенно рассказал, какую пенсию получает как ветеран российско-украинской войны. По словам общественного деятеля, ежемесячно ему поступает выплата в размере 500 долларов (примерно 22 400 гривен).

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Однако пенсия – это далеко не единственный источник доходов "Терена". Как рассказал ветеран войны в шоу "Ранкова кава", он зарабатывает благодаря блогерской деятельности и участию в различных проектах.

Александр Будько рассказал и о своих ежемесячных расходах. Звезда шоу "Холостяк" отметил, что не ведет точных подсчетов, однако на обеспечение комфортной жизни в Киеве ему требуется около 1 500 долларов (примерно 67 тыс. грн).

"Честно говоря, я никогда не считал. Мне приходят деньги, я что-то покупаю себе или кому-то, плачу за аренду. Заправляю машину я так: закончился бензин – заправился. У меня с математикой очень сложно. Было бы хорошо, если бы у меня была финансовая грамотность. Я иногда задумываюсь, что стоит вести какие-то подсчеты. В среднем это где-то полторы тысячи долларов", – рассказал ветеран.

Напомним, что Александр Будько пополнил ряды Вооруженных Сил Украины после начала полномасштабной войны. Он был командиром 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь". Защищая Харьковскую область от российских оккупантов, "Терен" получил серьезное ранение, в результате которого лишился обеих ног.

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