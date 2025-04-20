Освобожденный из плена воин расплакался, увидев своего кумира Ярмака: репер тоже не сдержал слез. Трогательное видео

19 апреля для сотен украинских семей стало днем большой надежды и слез счастья – Украина провела очередной масштабный обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 277 украинцев – воинов Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничной службы. Когда украинский репер Ярмак прибыл встречать освобожденных из плена воинов, он и не догадывался, насколько глубоким окажется этот момент.

Видео дня

Один из бойцов, по имени Давид, едва увидев музыканта, сорвался с места, бросился в объятия и буквально разрыдался. Видео с этого события опубликовали в Instagram фотографов Константина и Влады Либеровых.

"Я мечтал к тебе на концерт попасть. Я не верю своим глазам", – сказал Давид.

Ярмак тоже не сдержал слез. Репер, неоднократно поддерживавший украинское войско песнями, благотворительностью и выступлениями на фронте, обнимает воина и пытается его успокоить.

Репер также прокомментировал освобождение военнопленных, ведь был одним из команды украинцев, встречавших воинов с дороги.

"Сегодня впервые было на обмене, сколько историй и человеческой боли... Россия не имеет права на существование", – написал в InstaStories Ярмак.

Что известно об обмене военнопленными

Состоявшийся 19 апреля 2025 года обмен пленными стал одним из крупнейших за последние месяцы. В этот день из российской неволи домой вернулись 277 украинцев – военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Именно эти люди защищали Украину в самых горячих точках – Мариуполе, Донецкой, Луганщине, Херсонщине и Запорожье.

В обмен на украинских защитников Россия также получила 277 пленников. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это возвращение "одной из лучших новостей", подчеркнув, что государство не остановится, пока не будет возвращен каждый. По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения удалось освободить уже 4552 украинца – и военных, и гражданских.

Ранее OBOZ.UA писал, что один из военных, оказавшись на украинской земле во время обмена, сразу позвонил по телефону маме, которую не видел и не слышал три года. Это уже 63-й обмен с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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