Ведущий телемарафона, который принял присягу, раскрыл, что толкает мобилизованных на СОЧ и как на самом деле проходит военная подготовка

Ведущий телемарафона "Единые новости", журналист Вадим Карпьяк завершил базовую общевойсковую подготовку, принял присягу и дал клятву десантника. Он проходил обучение в лагере 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и поделился собственными наблюдениями о подготовке военных, проблемах мобилизации и причинах самовольного оставления части.

О своем опыте Карпьяк рассказал на странице в Facebook, отметив, что его выводы основываются исключительно на личном пребывании в учебном центре. По словам журналиста, несмотря на все трудности, базовая военная подготовка дает необходимые знания для дальнейшей службы, а уровень подготовки позволяет не ехать в зону боевых действий абсолютно неподготовленным.

Карпьяк отметил, что его обучение охватывает стрельбу, тактическую медицину, противодействие дронам, работу с РЭБ, инженерное дело, топографию, связь и взаимодействие в группах. По его словам, эти элементы преподают максимально практично, с учетом реального боевого опыта. Он также отметил, что около 90% инструкторов имеют непосредственный опыт войны, хотя их работа остается чрезвычайно изнурительной.

Проблема мотивации военных и СОЧ

Отдельно Карпьяк остановился на проблеме мотивации мобилизованных. По его словам, часть людей откровенно не хочет учиться, ведь попала в армию не по собственной воле. Многие считают свою мобилизацию несправедливой, хотя такие утверждения, как говорит Карпьяк, не всегда выдерживают проверку фактами.

"Научить можно тех, кто готов учиться. А часть мобилизованных такого желания не проявляет. Люди машут рукой на свою подготовку буквально со словами: "Да нах*р оно мне надо". Частично проблема в элементарной лени. Но не в последнюю очередь играет роль то, что большинство оказалось в учебном центре не по собственной воле", – пишет журналист.

В то же время он признал, что бывают случаи, когда ТЦК мобилизует людей, несмотря на наличие законных оснований для отсрочки. Когда эти документы впоследствии доходят до части, военных списывают, что приводит к некомплекту и распространению историй о несправедливости в гражданской среде.

По мнению Карпьяка, ситуация с мобилизацией является сложной и требует изменений, однако резкая перестройка системы может иметь серьезные последствия для фронта. Он отметил, что общество часто не осознает, к каким рискам может привести остановка или дестабилизация мобилизационных процессов.

Журналист также рассказал о причинах самовольного оставления части. По его словам, они заключаются не только в страхе или нежелании служить, но и в психологическом давлении, отсутствии связи с семьями, жестких ограничениях на пользование телефонами, проблемах с медицинской помощью и невозможности планировать даже ближайшие дни. Особенно остро это ощущается после обстрелов, когда военные не имеют возможности узнать, все ли в порядке с их близкими.

"На каждый случай самовольного оставления части заводится дело, и в армии должно состояться расследование, по результатам чего кто-то должен быть наказан. И поэтому ППП (Психологическая поддержка персонала. – Ред.) вместо того, чтобы поддерживать мобилизованных, сидит и строчит огромные отчеты. Это отнимает большинство их рабочего времени и плодит тонны ненужного документооборота. Была недавно попытка снять с них эти детективно-бюрократические функции, но не получилось. Поэтому мотивация курсантов еще подождет", – добавил военнослужащий.

В то же время журналист подчеркнул, что, несмотря на все сложности, положительные моменты преобладают благодаря людям, которые находятся рядом.

Ранее OBOZ.UA писал, что о своей мобилизации Вадим Карпьяк сообщил в октябре во время прямого эфира телемарафона "Единые новости". Тогда он заявил, что принял это решение сознательно, поскольку не хочет, чтобы войну пришлось проживать его детям. Журналист подчеркивал, что считает своим долгом не только говорить о войне, но и лично приобщиться к защите государства.

Он также сообщал, что планирует служить в составе 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск, с которым ранее сотрудничал в рамках медийных проектов. Жена журналиста Татьяна Пушова публично поддержала решение мужа, поблагодарив украинских защитников и защитниц за годы борьбы за независимость страны.

