Ведущий телемарафона поразил заявлением о своей мобилизации в прямом эфире. Видео

Ведущий телемарафона "Единые новости" Вадим Карпьяк во время прямого эфира сообщил о своем решении мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Он также рассказал, куда именно будет подаваться.

Тележурналист подчеркнул, что этот эфир стал для него последним в роли ведущего разговорных студий телемарафона. Он пояснил, что после долгих раздумий понял: пришло время не только информировать общество о войне, но и самому приобщиться к обороне государства.

"Это были последние мои эфиры в разговорной студии "Единых новостей". Я решил мобилизоваться. Еще в 2022 году, когда был в этой студии, имел мечту – когда будет победа, хотелось, чтобы на мой эфир выпал момент объявления победы. Но чем дальше, тем больше было понимание, что эту победу нельзя просто ждать и ничего не делать", – объявил журналист.

Он добавил, что надеется служить в 8-м корпусе Десантно-штурмовых войск, с которыми канал ICTV имел совместные проекты. Сейчас журналист планирует в течение нескольких недель завершить все гражданские дела и рабочие обязательства, а дальше пройти военно-врачебную комиссию и вступительные процедуры.

Карпьяк также откровенно признался, что решение было непростым, ведь он – отец.

"Люблю своих детей и не хочу передавать эту войну им в наследство. Если мы хотим ее закончить, то каждый должен брать на себя ответственность", – сказал он.

Жена журналиста, Татьяна Пушова, сразу отреагировала на заявление мужа. В своей заметке она написала: "Люблю его. Очень. И спасибо каждой защитнице и каждому защитнику, кто на протяжении этих 11,5 лет давал нам возможность приобретать вместе".

Напомним, в прошлом году подобный шаг сделал другой известный телеведущий – Орест Дрималовский, который во время прямого эфира "Вікон.Новин" объявил, что идет на фронт. Позже он рассказывал о самой большой угрозе на фронте.

