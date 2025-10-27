Ведущего и актера, который играл в 'Слуге народа', мобилизовали: он обратился к фанатам с очень личной просьбой

35-летний украинский ведущий и актер Виталий Теплюк сообщил о своей мобилизации. После этого он обратился к подписчикам с очень личной просьбой – поддержать его маму.

Видео дня

Пост из всего трех слов появилось на его странице в Facebook накануне. По состоянию на сейчас он собрал десятки комментариев с поддержкой и благодарностью актеру.

"Друзья, я мобилизован. Кто знает, поддерживайте мою маму", – добавил Виталий Теплюк в комментариях.

Другими деталями своей мобилизации артист не поделился. Ранее он публиковал фото и видео с благотворительных мероприятий и съемок, а также делился планами по профессиональному росту в ближайшее время. Относительно намерения служить в рядах ВСУ актер не высказывался публично.

Виталий Теплюк известен участием в таких проектах, как "Слуга народа", "Клятва врача", "Мавки", "Звонарь" и других. Кроме этого, он вел спортивные, светские и военные мероприятия.

В комментариях подписчики артиста поддержали его теплыми словами. "Поздравляю, Виталий, уважение", "Приветствую в армии", "Все будет Украина! Держимся вместе, вперед к победе", "Береги тебя Господь. Буду молиться, чтобы война скорее закончилась", – написали фолловеры Виталия.

Ранее OBOZ.UA писал о 10 звездных мужчинах, которые уже сменили микрофоны на оружие. Они защищают покой своих семей на других украинцев на передовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!