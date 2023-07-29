'Вечно молодой' Томас Броди обручился с бывшей Илона Маска: как выглядит невеста звезды 'Игры престолов'

Известный британский 33-летний актер Томас Броди-Сангстер, которого еще называют "вечно молодым" из-за того, что с годами он почти не меняется, обручился со своей любимой актрисой Талулой Райли. Она дважды была замужем за самым богатым человеком в мире, инженером и предпринимателем Иланом Маском.

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Пара познакомилась два года назад и не скрывала свои отношения. Предложение актер сделал 37-летней избраннице во время прогулки на лодке. На фото в Instagram влюбленные позируют, плывя по каналу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Томас Броди-Сангстер и Талула Райли познакомились на съемках мини-сериала "Pistol". В проекте они сыграли пару Макларена и Вивьен Вествуд, после чего закрутили настоящий роман.

Актеры, не опасаясь папарацци, гуляли в Лондоне за руку, а также вдвоем посещали светские мероприятия. У обеих звезд нет детей. Для него – это первый брак, а вот для невесты – третий.

В 2010 году Райли вышла замуж за Илона Маска. Семейная жизнь быстро надоела влюбленным и через два года они развелись. Впрочем, одинокими долго не были – в 2014 году пара заявила, что примирилась и живет вместе снова, но в том же году развелась во второй раз.

Томас Броди-Сангстер прославился ролями в проектах "Игра престолов", "Бегущий лабиринтом", "Ход королевы", "Стать Джоном Ленноном", "Доктор Кто", "Последний легион" и "Реальная любовь".

Его невеста также стала успешной актрисой, сыгравшей в фильмах "Гордость и предубеждения", "Бладшот", "Тор", "Начало" и т.д.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская певица Надя Дорофеева вспомнила, как киевский ресторатор и музыкант Михаил Кацурин предложил ей пожениться. По словам звезды, это было довольно смешно, поскольку возлюбленному пришлось дважды просить ее руки.

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