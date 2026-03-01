Вдова Юрия Фелипенко показала его могилу и почтила память героя трогательным жестом. Фото

Вдова актера-воина Юрия Фелипенко Екатерина Мотрич посетила могилу мужа на Берковецком кладбище в Киеве и показала ее в соцсетях. С приближением весны она пришла, чтобы упорядочить место захоронения и почтить память погибшего героя.

В Instagram Мотрич опубликовала серию фотографий, сделанных возле креста с именем актера и его портретом в военной форме. Могила покрыта снегом, вокруг установлены украинские флаги, а рядом – лампадки и живые цветы, которые Екатерина принесла в тот день на могилу, чтобы почтить память любимого.

На портрете Юрия указан его позывной "Травень" и надпись "Навсегда в строю".

На фото видно, как Екатерина держит в руках ветки ивы, мимозы и других цветов, из которых сформировала весеннюю композицию на месте захоронения мужа.

Фотографии Мотрич подписала коротко: "Весна".

Юрий Фелипенко погиб 15 июня 2025 года во время выполнения боевого задания. Он служил в батальоне ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. До мобилизации весной 2024 года актер работал в Киевском академическом драматическом театре на Подоле и снимался в кино.

С Фелипенко попрощались 19 июня в Киеве. Церемония прощания состоялась в Театре на Подоле, где он работал с 2016 года, а затем – в Михайловском соборе.

OBOZ.UA сообщал, в День украинского кино президент Владимир Зеленский посмертно отметил Юрия Фелипенко орденом "За заслуги" III степени. Награду получила его жена Екатерина Мотрич.

