Валевская назвала украинскую певицу со сверхчеловеческими способностями: читает мысли людей

Украинская певица Наталья Валевская поделилась, что среди звезд отечественного шоу-бизнеса есть артистка, которая обладает сверхъестественным даром. По словам исполнительницы, бывшая участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая умеет чувствовать и понимать людей так, как никто другой.

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Победительница проекта "Шанс" добавила, что ее коллега по сцене будто бы имеет внутренний рентген, благодаря которому с легкостью читает мысли окружающих. Об этом знаменитость рассказала в интервью Славе Демину.

"Вам стоит знать, что Алена Винницкая, по моему мнению, человек со сверхчеловеческими способностями. Она чувствует людей по-другому, чем кто-либо. У нее есть встроенный рентген, поэтому она читает мысли людей. Вот человек может возле нее молчать, а она уже все считала о нем", – сказала артистка.

В частности Наталья Валевская добавила, что она тоже чувствует в себе такой дар. Артистка не может точно сказать, для чего именно ей необходимы эти способности, однако считает, что они есть у нее не просто так.

"Для чего-то дар надо. По крайней мере для того, чтобы оберегать себя и сэкономить время", – отметила исполнительница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Валевская рассекретила имя 50-летнего возлюбленного и объяснила, почему закрывает его лицо смайликами.

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