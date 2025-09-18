В ужасном ДТП погиб украинский фотограф Илья Ратман: подробности автокатастрофы

Украинский фотограф и режиссер Илья Ратман трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии в США. Ему было 43 года.

О смерти сообщила в Facebook Украинская киношкола, выпускником которой он был, а также его родные. В посте со скорбью отметили, что Ратман оставил яркий след в творческом сообществе и навсегда останется в памяти как талантливый и светлый человек.

Семья подтвердила, что трагедия произошла вечером 12 сентября на трассе US 85 между городами Альбукерке (Нью-Мексико) и Эль-Пасо (Техас). В его мотоцикл врезалась машина. Удар был настолько сильным, что фотограф погиб мгновенно.

Близкие Ильи отметили, что он умер, делая то, что любил больше всего: путешествовал по Америке на новом байке. Для него это была осуществленная мечта, которую он долго откладывал.

"Он был там, где хотел быть. Это была его свобода, его путь", – написали родные в обращении. Они также сообщили, что прощание с художником состоится в Лос-Анджелесе, а точную дату объявят позже. На церемонии планируют показать специально смонтированный видеоролик о его жизни, и призвали всех, кто знал Ратмана, присылать фото и видео с ним для этой памятной ленты.

Реакция звезд и коллег

На смерть Ильи отреагировало большое количество украинских звезд. Продюсер Юрий Никитин поблагодарил его за годы сотрудничества, а певица Слава Каминская призналась, что его работы всегда были для нее особенными. Модель и "Мисс Вселенная Украины" Анна Неплях вспомнила совместные проекты, а режиссер Игорь Субочев отметил, что Илья был художником, который всегда видел свет даже в самых сложных обстоятельствах.

Певец KISHE рассказал, что фотосессия с Ратманом стала для него одной из лучших в жизни и легла в основу образа для клипа. К словам соболезнования присоединились и другие публичные люди, среди которых телеведущий Алексей Суханов и невестка третьего президента Украины Елена Ющенко, которая оставила короткий, но трогательный комментарий: "Почему так. Царство небесное тебе, друг".

Биография Ильи Ратмана

Илья Ратман родился 13 июня 1982 года в Бердянске. Учился в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара, после чего начал карьеру журналиста в издании "Деловая столица". Впоследствии он изменил профессиональный путь и увлекся фотографией. Начинал со свадебной и портретной съемки, но быстро завоевал признание благодаря своим творческим проектам. Его работы отличались смелостью образов и способностью передать внутренний мир человека через фотографию.

В 2019 году он окончил Украинскую киношколу, после чего переехал в Лос-Анджелес. Там Ратман работал как фотограф и режиссер, сотрудничал с украинскими и зарубежными артистами, создавал видео и фотопроекты.

Несмотря на расстояние, он всегда оставался неравнодушным к событиям в Украине. Во время полномасштабной войны участвовал в митингах в поддержку Украины в США, освещал правду о войне в своих соцсетях и поддерживал соотечественников.

В ноябре 2022 года он писал, что до сих пор не знает, правильно ли выбрал путь эмигранта, но признавался, что всегда остается украинцем в сердце.

