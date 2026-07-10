В Украину впервые приедут легендарные музыканты, песни которых звучали из всех колонок в 90-х

В Украину впервые приедет проект Original Voices of Enigma – коллектив, в состав которого входят вокалисты, работавшие над композициями всемирно известного музыкального проекта Enigma. Концерт состоится 22 ноября в Киеве в рамках B-Mall Fest 2026.

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О предстоящем выступлении сообщило издание "Музвар". Там подчеркнули, что на концерте "прозвучат те самые треки, которые в свое время были саундтреком школьных дискотек, студенческих концертов и первых влюбленностей".

"Это не тот случай, когда слово "легендарный" используют лишь для красивого заголовка. Легендарные Original Voices Of Enigma впервые посетят Украину", – отметили в издании.

Original Voices of Enigma – это не сам студийный проект Enigma, который с момента создания в 1990 году существовал исключительно как студийный и никогда не гастролировал в классическом формате. Это концертный коллектив, в который входят исполнители, чьи голоса звучали в самых известных композициях Enigma.

В настоящее время в состав Original Voices of Enigma входят, в частности, Angel X (Андреас Харде) – вокалист знаменитой композиции Return to Innocence, а также Fox Lima, исполнявшая вокальные партии в песне MMX (The Social Song).

Ранее участником проекта был и ямайский певец Эндрю Дональдс, чей голос можно услышать в поздних работах Enigma, в частности в хитах Modern Crusaders и Boum-Boum.

Отметим, что основателем и неизменным автором Enigma является немецкий музыкант Михаэль Крету, который создавал музыку, занимался продюсированием и исполнял значительную часть мужских вокальных партий. Женский вокал в первых альбомах в основном принадлежал его тогдашней жене – певице Сандре.

За более чем три десятилетия Enigma выпустила восемь студийных альбомов, а композиции Sadeness (Part I), Return to Innocence, Gravity of Love, Beyond the Invisible и Modern Crusaders стали мировыми хитами.

Более того, в этом году песня Sadeness (Part I) получила второе дыхание именно благодаря социальным сетям. Под эту песню пользователи массово снимают контент в Instagram, TikTok и на других платформах.

Ранее OBOZ.UA писал: музыкант Apashe объявил, что даст большой сольный концерт в Киеве уже этим летом.

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