В США отменили выступление российского скрипача Вадима Репина по требованию Украины: все подробности

Американский симфонический оркестр Аннаполиса (ASO) и российский скрипач Вадим Репин решили не проводить совместные концерты, запланированные на 6–7 ноября в Maryland Hall. Репин должен был исполнить Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича, однако 4 сентября оркестр объявил об изменении программы.

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Об этом сообщает Симфонический оркестр Аннаполиса. Также на происходящее отреагировало Посольство Украины в США.

Что известно об отмене концерта

В Annapolis Symphony Orchestra заявили, что стороны "пришли к взаимному решению" не продолжать запланированное сотрудничество.

Известно, что и оркестр, и Репин желают окончания войны, которая привела к "неизмеримым страданиям и разрушениям". Стороны также не исключили возможности будущего творческого сотрудничества.

Изменение касается концертов 6 и 7 ноября 2026 года в Maryland Hall. Оркестр пообещал в ближайшее время объявить обновленную программу. Владельцам уже приобретенных билетов не нужно обращаться в кассу для их замены — все билеты на эти концерты останутся действительными.

"Нынешняя обстановка не способствует успешному сотрудничеству, а также не соответствует интересам слушателей ASO, для которых беспрепятственное наслаждение живой музыкой является высшим приоритетом", — заявил оркестр.

Зрители, которые не хотят посещать обновленную программу, смогут обменять свои билеты на другой концерт Annapolis Symphony Orchestra.

Посольство Украины призвало отменить выступление

До объявления ASO Посольство Украины в США обратилось к оркестру с призывом пересмотреть решение пригласить российского скрипача.

Украинское дипломатическое представительство подчеркивало его участие в мероприятиях, связанных с российскими властями, и рассматривало запланированный концерт как пример использования культуры для продвижения российских нарративов.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник отреагировал на события.

"Россия использует культурную дипломатию как часть своей мягкой силы, чтобы отмыть имидж страны, которая ежедневно убивает невинных украинцев с помощью ракетных и дронных атак", — заявил чиновник.

Он также поблагодарил тех, кто помог привлечь внимание к ситуации и необходимости поддержки Украины.

"Мы благодарны всем, кто помог привлечь внимание к этой проблеме и к важности поддержки Украины, когда она работает над тем, чтобы приблизить справедливый и прочный мир", — сказал временный поверенный в делах Украины в США.

Какие претензии выдвигало посольство

В своём предыдущем обращении посольство упоминало выступление Репина 21 февраля 2024 года на концерте в Москве, организованном ко Дню защитника Отечества. Украинская сторона называла это примером его участия в российских государственных культурных инициативах.

Также дипломаты заявляли, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд Вадима Репина для развития искусств получал финансирование от российского Президентского фонда культурных инициатив.

Посольство отдельно напоминало, что Репин имеет звание народного артиста России, которое Владимир Путин присвоил ему в 2022 году.

Ранее выступления Репина также отменяли

В обращении украинского посольства отмечалось, что другие культурные учреждения уже пересматривали сотрудничество с российским музыкантом.

Среди них дипломатическое представительство называло Филармонический оркестр Манхайма в Германии, Венгерский национальный филармонический оркестр и Palm Beach Symphony во Флориде.

Таким образом, решение Annapolis Symphony Orchestra стало ещё одним случаем, когда запланированное выступление Репина оказалось под вопросом на фоне его связей с российскими государственными культурными мероприятиями.

Что будет с концертами в ноябре

ASO пока не объявил, кто заменит Репина и какова будет окончательная программа концертов 6 и 7 ноября. Оркестр сообщил, что об изменениях в программе объявят в ближайшее время.

Для зрителей, которые уже приобрели билеты, смена исполнителя не означает необходимости обращаться в кассу: все билеты останутся действительными. В то же время желающие смогут обменять их на билеты на другой концерт ASO.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Маннхаймская филармония в Германии отменила концерт российского скрипача Вадима Репина после официального обращения посольства Украины. Выступление музыканта на международной арене должно было состояться за несколько дней до четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей страны, а именно 22 февраля, однако этого не произойдет, поскольку оркестр учел позицию украинского общества.

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