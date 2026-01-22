'Переобулись' после письма из посольства Украины: в Германии отменили концерт российского скрипача Репина

Маннгаймская филармония в Германии отменила концерт российского скрипача Вадима Репина после официального обращения посольства Украины. Выступление музыканта на международной арене должно было состояться за несколько дней до четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей страны, а именно 22 февраля, однако этого так и не произойдет, ведь оркестр учел позицию украинского сообщества.

Соответствующую информацию сообщает BackstageClassical. Отмечается, что сначала в Маннгаймской филармонии классифицировали концерт скрипача как частное культурное мероприятие, на которое государственные органы не имеют прямого влияния, однако после получения письма от украинских дипломатов изменили позицию.

Посольство Украины направило официальное письмо мэру Маннгайма и организаторам выступления, где отметили, что Вадим Репин много лет участвует в культурных проектах, спонсируемых Кремлем. Кроме того, после 24 февраля 2022 года музыкант получил звание народного артиста РФ, а также гранты от страны-агрессора. А вот жена Репина, балерина Светлана Захарова, была депутатом кремлевской партии "Единая Россия" и поддержала начало войны еще в 2014-м.

В оркестре учли беспокойство украинцев и заявили: "Поскольку Маннгаймская филармония уже много лет активно поддерживает украинских жертв войны, мы отнеслись к этой просьбе с большой серьезностью и уважением. После интенсивных внутренних обсуждений мы единодушно решили выполнить просьбу наших украинских сограждан и отменить концерт. Для нас было важно учесть точку зрения украинской общины после этой прямой просьбы".

Однако, хотя выступление Вадима Репина в Германии не состоится, он все еще может стать участником фестиваля Les Sommets Musicaux в Швейцарии. Директор мероприятия Рено Капюсон дал понять, что не намерен отменять концерт скрипача: "Как художник и человек, я очень ценю гармонию между людьми и верю, что музыка, возможно, является одним из немногих способов сохранить мир между людьми".

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцам не впервые удается добиться отмены выступлений россиян на международных аренах. Итальянский театр Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции убрал из программы концерт любимой балерины российского диктатора Владимира Путина Светланы Захаровой и ее мужа Вадима Репина после обращения посольства Украины.

