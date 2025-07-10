В шоубиз-тусовке его ехидно называют 'маяма': как Влад Яма стал посмешищем в Украине и чем он зарабатывает в США

Украинский хореограф и танцовщик Влад Яма, который в 2022 году переехал в США, 10 июля празднует свой 43-й день рождения. В родной Украине он потерял авторитет и уважение многих коллег, о чем они откровенно заявляют в интервью и соцсетях.

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Артист даже получил прозвище в шоубиз-тусовке. Как рассказал OBOZ.UA хореограф-постановщик Илья Мирошниченко, его ехидно называют Владом "Маямой", шутя над новым местом жизни беглеца – Майами.

Бегство в США во время войны

24 февраля 2022 года Влад Яма покинул Украину вместе с семьей и уехал в США. В интервью он рассказывал: "Мы выехали уже с самого начала. Мы были несколько дней в Европе. Потом сразу вылетели сюда". Танцовщик рассказал, что устраивает благотворительные мастер-классы, однако такая "помощь" вызвала критику со стороны общественности.

Грубый ответ украинцам

Экс-судья шоу "Танцы со звездами" вызывает волну критики едва ли не каждым новым появлением в соцсетях. Например, недавно 42-летний артист удивил новым хобби – он стал за диджейский пульт, а в ответ на замечания подписчиков, назвал украинку "ковриком".

Русский язык и пророссийские вечеринки

Яма часто публикует видео с вечеринок, пока его соотечественники прячутся от ракет. Однако наибольшее возмущение в сети вызвал праздник в Чикаго, где присутствовали граждане страны-агрессора.

Незадолго до этого хореограф публично продвигал язык страны-агрессора в своих соцсетях. Влад Яма рекламировал танцевальное мероприятие в солнечном Майами на русском языке. Он продвигал вечеринку с коктейлями, музыкой и парными танцами, а в анонсе не было ни слова об Украине или запрете на посещение гражданам РФ.

Пренебрежение коллег

Эти и другие скандалы с участием Влада Ямы не могли остаться без внимания медийщиков в Украине. Так, популярный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который после начала полномасштабной войны стал на защиту Родины, признался: если встретит в Киеве Влада Яму, то не пожмет ему руку.

Балетмейстер Илья Мирошниченко заявлял: "Я считаю, что для танцевального общества и для шоу-бизнеса в целом эта личность потеряна. Он не имеет уже того доверия. И оно вряд ли появится. Потому что украинцы – народ с хорошей памятью".

А вот Коля Серга, который после 24 февраля возглавил "Культурный десант", подбирал слова менее осторожно. Он назвал артиста "неинтересным персонажем" и припомнил, что в последний раз видел беглеца возле мусорника. Не смолчал и ведущий Андрей Бедняков, который публично высмеивал Яму.

Заработки в США

Хоть артист и потерял возможность зарабатывать в Украине, бедной его жизнь в США назвать трудно. Он регулярно публикует фото в стильных образах во время путешествий. Как рассказывал сам хореограф, он частно преподает бальные танцы в нескольких студиях, а иногда обучает в "частных спортзалах дома у клиентов".

Ранее OBOZ.UA писал, что жена Влада Ямы попала в конфуз из-за выбора странных джинсов с пятнами.

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