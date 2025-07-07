'Батальон Нью-Йорк': жену Влада Ямы захейтили из-за странных джинсов с пятнами и фото с отдыха

Пока украинцы более трех лет защищают страну от полномасштабной российской агрессии, известный хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма продолжает жить в США и вызывать возмущение своей активностью в соцсетях. Очередную волну критики вызвала недавняя публикация из Нью-Йорка, где Яма вместе с женой Лилией отдыхает, хотя сам назвал это работой, и делится фотографиями.

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На одном из кадров, опубликованных в Instagram танцора, Лилия Яма позирует на смотровой площадке небоскреба с панорамой мегаполиса на фоне. Женщина сделала селфи на фоне невероятного вида на Манхэттен и реку Гудзон.

Она была одета в леопардовый топ, массивные белые кроссовки и объемные джинсы светлого цвета с большими рыжими пятнами и потертостями. Джинсы с надписью на ремне DIESEL явно были элементом модного замысла, однако именно они вызвали волну хейта.

В комментариях пользователи соцсети не сдерживали эмоций:

"В NY негде постирать штаны? Рекомендую это сделать, как-то не эстетично выглядит".

"Джинсы словно обоср*лась".

Влад Яма не оставил эти замечания без ответа и попытался объяснить замысел образа: "Ну хорошо, тогда уже для отсталых и в лоб: это такой стиль, мода, то есть так задумано". На еще один оскорбительный комментарий Яма отреагировал еще жестче: "Мне ваш парик тоже не нравится".

Однако обсуждение быстро вышло за пределы только внешнего вида жены. Многие пользователи упрекнули Яму за то, что он продолжает жить в США и делиться беззаботными фото и видео на фоне громкой войны в Украине. В комментариях можно прочитать:

"А не хотите запостить парочку фотографий с последствиями российской атаки в Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах Киева? Или это уже не актуально?"

"Жаль, что хороший танцор, а предатель".

"Стыдно за таких патриотов... Лучше сиди тихо и не высовывайся... Весело ему. Вернись в Киев и посмотрим, будут ли такие веселые фото".

"Это фотографии из Купянска или Херсона?"

"Батальон Нью-Йорк".

Это уже не первый раз, когда Яма попадает под шквал критики. Ранее хореограф делился видео, где он играет DJ-сет в Нью-Йорке на фоне Статуи Свободы. В кадре видно, как люди танцуют и развлекаются, тогда как подписчики спрашивали, почему он не в Украине и чем оправдывает свое отсутствие во время войны.

Не менее резонансной была и прошлогодняя история, когда Яма прорекламировал танцевальный вечер в Майами с афишей на русском языке, без всякого упоминания о поддержке Украины. Тогда подписчики обвиняли артиста в лицемерии и равнодушии к родной стране.

Несмотря на волну возмущения, Влад Яма до сих пор не дал четких объяснений относительно своей позиции. В одном из редких интервью он коротко отметил, что покинул Украину "из соображений безопасности", однако детали своего решения разглашать не стал.

Ранее OBOZ.UA писал, что сбежавший из Украины Влад Яма засветился на "русской вечеринке". На записи четко можно услышать русскую речь танцора, который развлекал толпу.

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