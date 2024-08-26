В шляпе от украинского бренда. Мадонна показала новые фото с молодым бойфрендом во время отдыха в Риме

Известная поп-звезда Мадонна показала новые фото со своим бойфрендом – 28-летним футболистом Акимом Моррисом. 16 августа исполнительница отпраздновала свое 66-летие в Италии в окружении самых родных людей, впоследствии продлив каникулы в Риме.

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Для променада с любимым звезда надела платье в цветочный принт. Свой образ Мадонна дополнила разнообразными аксессуарами: от серебряных бус и массивных сережек до цветных браслетов и перчаток в сеточку.

Акцентом наряда стала роскошная шляпа белого цвета от украинского дизайнера Руслана Багинского. Головной убор содержал интересную деталь – ленту, которую можно завязать вокруг шеи. Цена изделия на официальном сайте бренда составляет 326 долларов (более 13 тысяч гривен).

На свежих снимках можно увидеть звезду в компании партнера: знаменитость сидит рядом с Моррисом на террасе и любуется видом на итальянский город. Мадонна показала фото на фоне достопримечательностей Рима. В путешествие она также взяла своих детей, в том числе 11-летних близнецов Эстер и Стеллу. "Arrivederci Roma! Идеальное завершение прекрасного празднования дня рождения с друзьями и семьей! Ciao Italia", – написала исполнительница в Instagram.

В Италии поп-дива остановилась в вилле своих товарищей-модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Шесть детей Мадонны присутствовали на вечеринке в честь ее дня рождения. Гости праздника поужинали в роскошном ресторане и посетили экскурсию, чтобы посмотреть на развалины исторического города Помпеи. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA поздравлял Мадонну с днем рождения и вспомнил интересные факты из жизни звезды: как певица, которая поддерживает Украину, чуть не умерла и почему почти каждый ее новый избранник младше предыдущего.

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