Номер за $2000, фейерверки и ужин на руинах Помпей: стало известно, как Мадонна отметила свое 66-летие

Поп-звезда Мадонна отметила свое 66-летие 16 августа на итальянском курорте. На празднике звезды присутствовал ее новый бойфренд – 28-летний футболист Аким Моррис. Кроме того, среди гостей можно было увидеть двух дочерей знаменитости – 11-летних близнецов Эстер и Стеллу.

Видео дня

Находясь в Италии, Мадонна остановилась на популярном среди селебрити курорте Villa TreVille в Позитано. Номера с видом на Тирренское море могут стоить более 2000 долларов за ночь (более 82 тысяч гривен), пишет People.

Во время вечеринки Мадонна приняла участие в традиционном итальянском праздновании Ferragosto с балкона ресторана La Tagliata в Монтепертузо, включавшем несколько фейерверков над побережьем Амальфи. Как сообщают инсайдеры, певицу и ее гостей, группу из около 30 человек, также угостили эксклюзивным ужином. По имеющимся данным, ресторан Quattro Passi отмечен тремя мишленовскими звездами и специализируется на средиземноморских делах и кулинарных традициях побережья Амальфи.

Позже исполнительница и ее близкие прибыли в древний театр в Археологическом парке Помпеи, чтобы увидеть спектакль местного молодежного проекта Sogno di Volare (Мечта о полете), который финансирует Мадонна. Данная инициатива является стратегической для жителей Помпеи, с помощью которой организаторы демонстрируют, насколько искусство и культура изменяют жизнь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что известно о новом парне Мадонны – футболисте Акиме Моррисе, младшем певице на 38 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!