Мадонне – 66! Как певица, которая поддерживает Украину, чуть не умерла и почему почти каждый ее новый избранник младше предыдущего

16 августа всемирно известная певица Мадонна отмечает день рождения. Легендарной исполнительнице, которая продолжает гастроли, крутит бурные романы и устраивает многочисленные вечеринки, исполнилось 66 лет.

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Этот день со звездой проведет ее новый бойфренд – 28-летний Аким Моррис. По этому случаю OBOZ.UA решил вспомнить многочисленных любовников артистки, которые были на 20 и более лет младше ее, а также рассказать, как она оказалась на волоске от смерти.

О неудачных браках Мадонны

При всей своей популярности и эффектной внешности построить крепкий брак у певицы не получилось. Она дважды пыталась создать семью, и каждый раз оставалась с разбитым сердцем.

Первым мужем Мадонны стал актер и режиссер Шон Пенн. Они жили вместе четыре года, с 1985 по 1989-й, но счастливым этот брак назвать никак нельзя. Мужчина переживал тогда период затяжной алкогольной зависимости, а в прессе писали о скандалах и драках между влюбленными.

Второй раз она 8 лет пыталась создать семью с английским режиссером Гаем Ричи. Их разрыв называли одним из самых тихих и быстрых.

В 2008 году артистка развелась и решила не утруждать себя серьезными отношениями. В ее жизни появились молодые, спортивные и эффектные мужчины.

О притяжении к молодым бойфрендам

Первым избранником, который имел с певицей серьезную разницу в возрасте, стал 23-летний танцовщик из ее собственного балета Брахим Заибат, младше звезды на 29 лет. Позже она встречалась с младшим на 30 лет Тимором Стеффенсом. Интересно, что разрыв последних связывают с романтическим увлечением Тимора дочерью Мадонны, которой тогда было 17 лет.

В 2015 году артистка закрутила роман с моделью Абубакаром Сумахоро, младше ее на 32 года, а уже через несколько лет ее сердцем завладел манекенщик Кевин Сампайо, родившийся на 33 года раньше звезды.

Далее ее романтическим интересом стал танцовщик Ахламалик Уильямс, который три года был центром внимания звезды, хотя и мирился с 35-летней разницей в возрасте. Разрыв не долго беспокоил Мадонну. Следующим ее бойфрендом стал манекенщик Эндрю Дарнелл, младший на 41 год.

Вскоре после расставания с последним знаменитость, которой было 64 года, начала встречаться с 29-летним боксером Джошем Поппером, но его место уже в 2024 году занял немного младший Аким Моррис.

Мадонну часто критикуют за многочисленное количество любовников, а в прессе упоминают, что она имела сексуальные связи с большим количеством мужчин, в том числе и непубличных.

О риске смерти

Артистка ведет "рок-н-ролльный" образ жизни. Ее подозревают в злоупотреблении запрещенных препаратов, часто удивляются воодушевлению Мадонны устраивать вечеринки и гастролировать. Однажды певица упала в обморок и была госпитализирована в Нью-Йорке. Официальная версия – бактериальная инфекция. Впрочем, некоторые таблоиды предположили, что причиной могла стать передозировка наркотиками.

В коме певица провела 2 дня. Инсайдеры рассказали, что она прикована к постели, испытывает постоянное чувство тошноты и слабости. Они добавили, что "болезнь продолжает разрушать организм" певицы.

Испуганная риском возможной смерти, Мадонна написала завещание. Более того, звезда установила несколько строгих правил по поводу ее голограмм после смерти.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мадонна публично поддержала Украину в войне с Россией на концерте. Также она призвала мировых лидеров принять участие в Саммите мира и защитить украинских детей

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