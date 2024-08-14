Мадонна отпразднует 66-летие с новым бойфрендом. Что известно о футболисте Акиме Моррисе, который младше певицы на 38 лет

Всемирно известную певицу Мадонну "застукали" папарацци, когда она держалась за руки со своим новым бойфрендом – 28-летним Акимом Моррисом. Пару заметили в Портофино, Италия, где знаменитость, вероятно, отпразднует свой 66-й день рождения уже 16 августа.

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Парень поп-звезды был одет в коричневую рубашку с воротником, черно-белые шорты и кроссовки. Кроме того, футболист ямайского происхождения прятал глаза за небольшими очками. Ранее Мадонна уже вызывала слухи об отношениях с юным спортсменом, пишет People. Что известно о новом избраннике исполнительницы – читайте дальше.

Он уроженец Ямайки, но сейчас живет в Нью-Йорке

Аким Моррис родился на Ямайке 2 мая 1996 года. Сейчас он живет в Нью-Йорке. Согласно его LinkedIn, юноша учился в Университете Стоуни Брук и получил степень бакалавра по политологии и государственному управлению.

Моррис делится панорамными фото города в своем Instagram, публикуя снимки Манхэттена и Бруклина. Похоже, он увлекается модой, поскольку также публикует фрагменты фотосессий, на которых демонстрирует свой стиль.

В прошлом он был футболистом

Моррис – бывший футболист, игравший за сборную колледжа с 2014 по 2017 год. Согласно ESPN, он некоторое время был нападающим футбольного клуба "Ойстер Бэй Юнайтед".

Он участвовал в съемках Мадонны для обложки журнала Paper

По слухам, Мадонна и Моррис познакомились, когда звезда позировала для обложки журнала Paper Magazine в августе 2022 года. История под заголовком "Мадонна – самая безумная фаворитка вечеринки" была соединена с фотосессией, снятой с горячими новыми молодыми артистами на сцене. Моррис был одним из них.

Они встретили День независимости США вместе

Моррис провел четвертое июля с Мадонной в Нью-Йорке. На видео, опубликованном в TikTok, видно, как пара развлекается на балконе заведения, а сама певица поделилась фотографиями с ночи. "С 4 июля! Год назад я вернулась домой из больницы после угрожавшей жизни болезни, я едва могла стоять на заднем дворе, держа в руках один бенгальский огонь. Я поправилась и провела удивительный год. Слава, Боже. Жизнь прекрасна", – подписала Мадонна свой пост, на котором они с Моррисом смотрят на фейерверк.

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