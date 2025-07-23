В сети всплыло видео из СССР, где пропаганда якобы накручивает людей против Оззи Осборна: что с ним не так

В сети всплыло архивное видео 1972 года из программы "Время", что транслировалась по телевидению во времена Советского Союза, где пропагандисты якобы хотят настроить людей против легендарного английского рок-музыканта Оззи Осборна, который отошел в мир иной 22 июля, и его группы Black Sabbath. В ролике мужчина рассказывает о награждении коллектива премией "Золотой диск", при этом будто бы откровенно критикует артистов.

Видео дня

Так, например, он заявил, что коллектив "проповедует насилие и религиозное мракобесие". А вот самому Оззи Осборну ведущий будто бы диагностировал "психическое нарушение" из-за многих лет работы в американском шоу-бизнесе.

"К самым громким выходкам так называемого певца следует отнести поедание на сцене мертвой летучей мыши, а также высказывания в стиле "Я люблю пить и быть постоянно пьяным" или "Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже", – довершил ведущий "портрет" знаменитости.

Что не так с архивным видео

Однако, как оказалось, в "сенсационном" ролике есть интересный нюанс. Хотя архивная запись и имеет не самое лучшее качество, можно разглядеть, что в студии "Времени" сидел российский ведущий и диктор Евгений Кочергин. Он родился 7 ноября 1945-го, так что на момент записи программы ему должно было быть примерно 27 лет, ведь речь идет о событиях 1972-го.

Однако на экране мы видим, что ведущий уже имеет седые волосы и морщины на лице. Это указывает на то, что на момент записи он был гораздо страшнее. Если посмотреть кадры с младшим Кочергиным видно, что он имел кардинально другой вид. Поэтому, можем прийти к выводу, что видео было переделано.

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