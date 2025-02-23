В сети всплыло архивное видео победителей Нацотбора на Евровидение 2025: украинцы видели их еще в 2000-х

В сети сплыло архивное видео победителей Нацотбора на Евровидение 2025 двух участников из трио Ziferblat. В кадре оказались братья-близнецы Валентин и Даниил Лещински, снявшиеся в рекламе соусов "Чумак" в 2000-х годах.

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В то время артисты хоть и не задумывались о будущей певческой карьере, но в 9-летнем возрасте уже стали актерами. Рекламу с ними "крутили" по телевидению по всей Украине. Кадрамы из этого ролика делился Валентин Лещинский в Instagram еще в 2021 году.

Сценарий видео складывался таким образом, что братья прибегали к маме в кухню с заявлениями, что они очень голодны. Тогда мама давала каждому большую порцию пельменей и несколько соусов на выбор. Ребята выбирали продукцию "Чумак" по собственному выбору и радовались от удовольствия.

Однако в кадр также попал третий парень, кричащий: "Мам, я голоден как слон! Есть что-то особенное?"

В комментариях под видео фанаты шутливо поинтересовались, является ли этот третий "брат" третьим членом группы Ziferblat – барабанщик Федор Ходаков. Однако Валентин Лещинский опроверг это предположение: "Наша персональная боль – это объяснять, кто третий".

"Маму после этого не видел больше никогда", – пошутил он по поводу актерской "мамы".

Отметим, что группа Ziferblat сформировалась еще в их 8 классе, однако под другим названием – Runnin' Blue. Уже позже они сделали ребрендинг и стали Ziferblat.

Ранее OBOZ.UA писал, как Ziferblat покорял "Х-Фактор" в 2019 году. Тогда особенность артистов не оценили жюри, однако теперь слава молодых исполнителей наконец-то догнала.

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