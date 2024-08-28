У Винника наконец пролили свет на загадочную болезнь: сколько лет певец болеет и как чувствует себя сейчас

Украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны сбежал в Германию и проживает в Берлине, впервые прокомментировал слухи о своей болезни. Как отметила глава фан-клуба исполнителя Валерия Барон, плохое состояние звезды обусловлено тяжелым течением COVID-19.

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Об этом стало известно в эфире "Говорить вся країна" с Алексеем Сухановым. "После перенесенного тяжелого ковида начались сбои. Диагноз Олег не озвучивает, не жалуется, он как мужчина, как сильный человек, конечно. Но даже были ситуации, когда мы вынуждены были какие-то концерты переносить", – отметила Барон, добавив, что недуг мучает артиста уже около 5 лет.

По словам самого Винника, ему уже гораздо лучше. "И сегодня я уже, как говорится, на коне. Многие люди знают, что я болел еще до войны. Первый год вообще Олега не было и ни для себя, ни для кого, – объяснил знаменитость. – И я вообще не знал , что я, Господи, прости меня грешного, вернусь к жизни". Именно поэтому все соцсети певца были закрыты, добавил он. "О болячках своих не хочу рассказывать, потому что я хочу, чтобы люди ходили на концерт, чтобы мы снова встречались, чтобы люди были мотивированы", – поделился исполнитель.

Во время разговора с ведущим Алексеем Сухановым звезда вел себя высокомерно, отметили журналисты. Все замечания фанатов артист не считает оправданными, в частности, и упреки в незаконном выезде из Украины после 22 февраля 2024 года. Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал возвращение Олега Винника в шоу-бизнес, которое обернулось грандиозным провалом: о чем впервые за два года спел артист. Известный украинский продюсер Михаил Ясинский объяснил, в чем причина неудачи певца: есть момент, когда они сходят с ума.

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