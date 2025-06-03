В сети 'похоронили' Ирму Витовскую: актриса не сдержала эмоций и напомнила, какие последствия может иметь жестокая ложь

Украинскую актрису Ирму Витовскую "похоронили" в сети – на одном из YouTube-каналов появилось видео с фейковой информацией о ее смерти. Хотя ролик почти не собрал просмотров, актриса узнала о нем и не смогла сдержать эмоций.

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В посте в Facebook Витовская осудила подобную жестокость и призвала задуматься, какие последствия могут иметь такие "шутки". Однако ситуация со знаменитостью не единичная.

"Вот скажите, какими надо быть извергами, чтобы публиковать подобное. Я переживу, но у меня есть родители, друзья, старенькие родственники... Если бы кто-то из них получил бы удар от такой новости? И не боятся же бумеранга, скоты", – эмоционально высказалась актриса.

Витовская отметила, что кроме эмоционального удара для близких, такая ложь может иметь серьезные психологические последствия и для самих "похороненных". Подобные поступки являются примерами цифровой жестокости, которая требует общественного осуждения.

После публикации звезды в сети началась волна поддержки. Ее поклонники массово оставляют комментарии со словами сочувствия и возмущения:

"Просто конченые. Но можно отследить, кто это сделал".

"Этой мерзости в соцсетях развелось море. А ты переживешь их всех".

"Пусть обосруться! А нам свое делать!"

"Убогие мрази. Бумеранг их ждет!"

"Вот ублюдки. Слов нет. Ирма, дорогая, им воздастся".

"Почему такое придет в голову кому-то делать?"

В последнее время в соцсетях активизировалась волна публикаций с фейковыми сообщениями о "смерти" известных украинцев. Среди тех, кого "прятал" этот YouTube-канал, – модель Даша Астафьева, рэпер Потап, певцы Ирина Билык, Степан Гига, Настя Каменских, Злата Огневич, актер Алексей Горбунов. Эти видео объединяет одна общая черта: они созданы с использованием искусственного интеллекта.

В таких роликах используются измененные или искусственно сгенерированные фото знаменитостей, которые имеют элементы deepfake, а сам текст начитан синтетическим голосом, сгенерированным нейросетью. Авторы видео, вероятно, пытались собрать просмотры на громких именах, рассчитывая на шок и резонанс. Однако большинство из них не стали вирусными – многие видео имеют всего несколько сотен просмотров.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирма Витовская призналась, почему снималась в кино с россиянами и разговаривала на русском до 2014 года. По ее словам, причиной этого был не идеологический выбор, а стремление заработать на жизнь в условиях, когда украинское кино практически не существовало.

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