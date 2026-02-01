В супермаркетах "грубо" нарушают права украинцев: что запрещено делать охранникам

У охранников в супермаркетах и магазинах нет законного права требовать с покупателей компенсацию за поврежденный товар. Дело в том, что зачастую они работают не напрямую, а через сторонние охранные фирмы, а потому не являются сотрудниками самих торговых точек.

Поэтому, подчеркнули эксперты "Защиты прав потребителей", все вопросы, касающиеся товара, с покупателями должны решать исключительно работники магазина. Ведь ответственность за наличие товара несет магазин, а не покупатель.

"Охранники не имеют права указывать, что делать с товаром, – часто они не представляют сам магазин. Требование оплатить повреждённый товар – это грубое нарушение законодательства. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Охранник нарушает права? Нужно вызывать полицию

В то же время, отмечается, если охранник настаивает на оплате, покупателю следует требовать просмотра записей с камер видеонаблюдения. Ведь так можно доказать свою невиновность.

Однако, отмечают специалисты, это не всегда дает нужный результат. В таком случае также лучше всего вызвать правоохранителей.

"Главное – сохраняй спокойствие. Напомни, что товар с испорченной упаковкой не должен быть в магазине, требуй просмотра камер наблюдения. Если не помогает – вызывай полицию", – посоветовали специалисты.

Супермаркеты обманывают украинцев с обменом товаров

В свою очередь, в Госпродпотребслужбе сообщили, что украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны производить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ от этого является нарушением законодательства. Там отметили:

товар можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки;

если продавец установил более длительный срок, обмен можно проводить в течение всего этого времени.

Обмен товара производится, если он не использовался, а кроме того, сохранены:

его товарный вид.

потребительские свойства.

пломбы.

ярлыки.

расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время отказ кассиров в супермаркетах и магазинах принимать определенные купюры или монеты нарушает действующее законодательство. Поэтому, даже если кассир объясняет отказ невозможностью выдать сдачу, такое поведение является неправомерным и может стать основанием для жалобы руководству торговой точки.

