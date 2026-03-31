Народный артист Украины Алексей Горбунов появится в дополнении к S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Трейлер 'Цены Надежды'

Украинский актер, народный артист Украины Алексей Горбунов стал героем игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля", которая давно получила популярность не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Его участие рассекретили в трейлере сюжетного дополнения "Цена Надежды", релиз которого запланирован на лето 2026 года.

Видео дня

В представленном видео актер, вероятно, воплотил одного из ключевых персонажей – лидера группировки "Долг" генерала Воронина.

Трейлер демонстрирует новый этап противостояния между "Долгом" и "Волей", который становится центральной сюжетной линией дополнения. Баланс сил в Зоне нарушается, открываются ранее недоступные территории, а конфликт между группировками переходит в более жесткую фазу. Главный герой Скиф оказывается в эпицентре этих событий.

Кроме вероятного Воронина в исполнении Горбунова, в трейлере появляются и другие знакомые персонажи. В частности, показан Зулус, который, судя по репликам, будет занимать жесткую позицию в конфликте. В трейлере можно услышать голос генерала Таченко – основателя "Долга", известного по "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Также в видео присутствуют намеки на участие наемников, которые могут играть отдельную роль в развитии сюжета.

Разработчики позиционируют "Цену Надежды" как масштабное нелинейное дополнение с десятками часов геймплея. В нем обещают новые локации, расширенный арсенал оружия, новые типы мутантов и систему выбора, которая будет влиять на развитие событий.

Отметим, что в основной игре "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" были использованы образы и голоса других известных украинских актеров: Дмитрий Гаврилов (Скиф), Владислав Писаренко (Рихтер), Леонид Захарченко (полковник Коршунов), Елена Курта (Агата), Юлия Санина из группы The Hardkiss, Александр Лаптий (Шрам), Павел Скороходько (Шустрый) и другие.

Напомним, разработчиками серии игр S.T.A.L.K.E.R. является украинская студия GSC Game World, которая входит в бизнес-активы украинского предпринимателя Максима Криппы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России низко "отомстили" создателям украинского S.T.A.L.K.E.R. за удаление русского языка из игры. Генпрокуратура РФ внесла студию в список "нежелательных".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!