В приквеле легендарной "Блондинки в законе" появился украинский бренд, который носит главная героиня. Фото

Украинский бренд Ruslan Baginskiy стал частью гардероба главной героини американского сериала "Эль", который является приквелом к культовому фильму "Блондинка в законе". В одном из эпизодов актриса Лекси Майнтри, которая исполняет роль юной Эль Вудс, появилась в нежно-розовом головном уборе от украинского дизайнера.

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Как отмечается на официальной странице бренда в Instagram, главная звезда сериала надела структурированный кепи Baker Boy. Аксессуар она скомбинировала с элегантным клетчатым платьем, подчеркнув фирменный утонченный стиль Эль Вудс.

Стоит отметить, что изделия от Ruslan Baginskiy далеко не впервые появляются в культовых кинопроектах. Головные уборы украинского бренда носили героини сериала "Эмили в Париже", более того, эти аксессуары есть в гардеробах Рианны, Мадонны, Пэрис Хилтон, Бейонсе и других мировых звезд.

Что известно о сериале "Эль"

События проекта разворачиваются в 1995 году в районе Лос-Анджелеса Бел-Эйр, где проживают состоятельные люди. 16-летняя Эль Вудс живет лучшей жизнью: разъезжает по городу на роскошном кабриолете, носит модные розовые наряды и мечтает изменить мир. Однако в один момент эта "сказка" заканчивается. Родители сообщают юной Эль Вудс, что им необходимо переехать в Сиэтл. Папа девушки провел неудачную пластическую операцию знаменитости, поэтому им приходится покинуть родной город.

После этого жизнь Эль Вудс перевернулась с ног на голову. Она становится аутсайдером в новой школе, часто ссорится с другими девушками и переживает неудачную историю любви. В то же время именно в Сиэтле Вудс ясно осознает, каким видит свое будущее – она хочет поступить в Гарвард и стать юристкой.

В фильме "Блондинка в законе", что вышел на экраны в 2001 году, зрители увидели, как в итоге сложилась судьба амбициозной девушки. Эль Вудс стала успешной юристкой, которая разрушила немало стереотипов. Главную роль в культовом фильме сыграла Риз Уизерспун, а вот в приквеле она уже стала продюсером.

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