В память о папе: экс-жена Узелкова довела их дочь до слез символическим подарком, о котором она мечтала

Бывшая жена Вячеслава Узелкова, который ушел из жизни в ноябре 2024 года, Марина Боржемская воплотила в жизнь мечту их дочери Оливии. После потери отца девочка хотела иметь особую вещь, которая бы напоминала о нем, так что фитнес-тренер вручила ей боксерские перчатки спортсмена.

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Трогательное видео звезда проекта "Зважені та щасливі" обнародовала на личной странице в Instagram. На записи можно увидеть, что наследница тренера не смогла сдержать слез, увидев подарок.

"Оливия, у меня есть кое-что для тебя. Одна моя знакомая, очень особенный человек, кое-что тебе передала. Она сказала, что в одно время твой папа отдал эти боксерские перчатки на аукцион, но они так и не были выставлены. И поэтому она решила сделать тебе приятный сюрприз. И, зная, что ты мечтала, чтобы у тебя осталась какая-то память о твоем папе, она для тебя передала кое-что особенное. В этих боксерских перчатках он выступал на соревнованиях. Мечты сбываются, даже сквозь слезы", – сказала тренер.

Следует отметить, что Вячеслав Узелков и Марина Боржемская прожили вместе 22 года. Они стали родителями двух детей: сына Роберта и дочери Оливии. Однако в 2018-м их любовь дала трещину, поэтому финтес-тренер подала на развод.

Напомним, что 9 ноября 2024-го отошел в засветы бывший чемпион WBA Intercontinental, IBO International и WBO Intercontinental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков. Спортсмен имел серьезные проблемы со здоровьем и весной прошлого года пережил сложную операцию на сердце. Состояние боксера начало улучшаться, однако, к сожалению, окончательно поправиться ему не удалось. У Вячеслава Узелкова оборвался тромб.

Ранее OBOZ.UA писал, что Марина Боржемская рассказала, в чем нашла утешение после смерти Вячеслава Узелкова.

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