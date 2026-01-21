'В объятиях': Владимир Дантес презентовал саундтрек к эротическому триллеру 'Все оттенки соблазна'

21 января Владимир Дантес презентует новый трек "В ОБЪЯТИЯХ", который стал официальным саундтреком к первому в Украине эротическому историческому триллеру "Все оттенки соблазна", где певец сыграл главную роль вместе с актрисой и продюсером фильма Еленой Лавренюк.

Фильм переносит зрителя в Лемберг 1897 года. После свадебного путешествия Амелия Крижевская-Зег возвращается в родительский дом с мужем и прислугой. Муж хочет ее деньги, горничная – ее место, кухарка – ее смерти. Все хотят почувствовать ее, соблазнить ее, обладать ею, но кто хочет ее на самом деле?

Путать страсть с любовью опасно. Именно об этом в саундтреке поет Владимир Дантес: страсть без любви и тонкая грань, когда "хочу ее" легко превращается в "владею ею". Лирический герой не ищет близости, но он стремится к контролю над "любимой".

"Я бы сказал, что это песня о страсти и ее темной стороне. О ситуации, когда мужчина как бы "владеет" женщиной, но за этим чувствуется другое и он просто пользуется ею. Это не о настоящей любви. Это об использовании", – поделился Владимир Дантес.

"Когда я впервые услышала песню, которую Владимир предложил для саундтрека фильма "Все оттенки соблазна", это было мгновенное "вау". Она идеально совпадала с вайбом нашего фильма, поэтому никаких сомнений не возникло – именно эта песня должна стать саундтреком. В ней чувствуется все: страсть, соблазн и любовь, и что самое главное, она точно передает жанр нашей ленты", – поделилась Елена Лавренюк.

Трек "В ОБЪЯТИЯХ" (Из к/ф "Все оттенки соблазна") уже доступен на всех музыкальных платформах, а клип на него можно посмотреть на YouTube. Фильм "Все оттенки соблазна" вы сможете увидеть в кинотеатрах с 12 февраля.