Еще один выбросился из окна: в России нашли мертвым бывшего главу советской пропаганды

В Москве при "загадочных обстоятельствах" умер бывший руководитель советской газеты "Правда" Вячеслав Леонтьев. Ему было 87 лет. Смерть бывшего главы советской пропаганды стала очередным звеном в череде странных "самоубийств", происходящих в России с начала полномасштабной войны против Украины.

Леонтьева нашли уже без признаков жизни на Малогвардейской улице, под окнами дома, где он жил на шестом этаже. По предварительной версии российских силовиков, он выпал из окна; главной считается версия самоубийства.

Что известно о смерти Леонтьева

В день смерти пенсионер испытывал проблемы с сердцем, но отказался вызывать скорую. Его жена накануне была госпитализирована, и мужчина, по словам знакомых, переживал из-за ее состояния.

Соседи "заслуженного пенсионера" (дом считается элитным) шепотом говорят, что это вряд ли было самоубийство, потому что Леонтьев очень любил жену. По их мнению, это был несчастный случай.

Журналист времен СССР Андрей Мальгин, лично знавший Леонтьева, намекнул, что тот мог "слишком много знать о финансах партии" и обладал сомнительным состоянием, происхождение которого вызывало вопросы. Он "производил впечатление подпольного миллионера Корейко", заметил коллега Леонтьева.

Кто такой Леонтьев

Мужчина пришел в издательство "Правда" в 1971 году, одновременно получив партийный билет и должность заместителя начальника производственного отдела. Руководителем крупнейшей медиаструктуры СССР стал в 1984-м. К тому времени издательство газеты было подчинено Управлению пропаганды и агитации.

"Правда" перестала существовать (в прежнем виде) сразу после развала СССР, а правопреемником издательства стало издание "Пресса". Леонтьев остался на должности руководителя, также он занимал должность вице-президента Ассоциации газетных изданий России. Кроме того он входил в состав правления Ассоциации полиграфических предприятий РФ.

В 1997 году Леонтьев "за плодотворную работу" получил звание "заслуженного работника культуры" России.

Другие "самоубийства" известных людей в РФ

С 2022 года в России погибли десятки топ-менеджеров, связанных с крупнейшими компаниями страны-агрессора. Во многих случаях следствие увидело признаки самоубийств, а таинственность этих трагедий привела к появлению термина "синдром внезапной русской смерти".

Что интересно – в подавляющем большинстве случаев они "выпадали из окон".

Так, еще в 2022 году умерли сразу три чиновника российского нефтяного гиганта "Лукойл":вице-президент фирмы Равиль Маганов, топ-менеджер Александр Субботин и председатель совета директоров Владимир Некрасов.

В 2023 году при невыясненных обстоятельствах произошло убийство семьи бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. Считается, что он якобы застрелил жену и дочь, а затем покончил с собой.

А в Испании в том же году был найден мертвым вместе с семьей экс-топ-менеджер газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня.

Также при загадочных обстоятельствах умерли глава "Икс-Холдинга" Антон Черепенников и заместитель директора "Роскосмоса" Максим Овчинников.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2025 года в Подмосковье обнаружено тело 50-летнего гендиректора акционерного общества "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина, руководившего единственным в РФ производством необходимого для изготовления "Шахедов" углеродного волокна.

