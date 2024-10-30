В Мексике начался конкурс 'Мисс Вселенная 2024': представительница Украины Алина Пономаренко показала первые фото

В столице Мексики начался международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2024". Нынешняя представительница Украины, 20-летняя Алина Пономаренко из Одессы, приоткрыла занавес и показала, как прошел первый день в Мехико.

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Накануне украинка опубликовала на своей Instagram-странице снимок из аэропорта, который подписала: "Привет Вселенная, я уже в пути. Главное событие моей жизни уже совсем скоро. Надеюсь на вашу поддержку". Впоследствии девушка поделилась фото с ужина, на котором присутствовали другие участницы.

Пономаренко была одета в молочное драпированное платье по фигуре с глубоким вирезом на декольте. Одесситка надела ленту с надписью на английском языке "Мисс Вселенная Украина". К образу она добавила сияющие бусы в виде сердца и сделала нежный макияж с акцентными румянами. "В первый день мы познакомились поближе, и я очень рада, что нахожусь в компании женщин, которые прекрасны как снаружи, так и внутри", – говорится в сообщении красавицы.

Представительница Украины также вышла в stories в нежном образе – на следующий день девушка выбрала розовое платье в цветочный принт. Пономаренко сделала укладку в виде легких локонов и макияж с акцентом на глазах.

Конкурс красоты состоится в Мехико уже 16 ноября – впервые с 2007 года Мексика будет принимать событие. В этом году количество полуфиналисток увеличится до 30, что является самым высоким показателем за всю историю "Мисс Вселенная". Конкурсанток, которые получат возможность соревноваться в 1/2 турнира, предварительно отберут. Красавицы примут участие в дефиле в купальниках, затем 12 избранных делегаток будут шагать по подиуму в вечерних платьях. Впоследствии 5 участниц перейдут в раунд вопросов и ответов, где будут объявлены победительница и четыре призера.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как "Мисс Вселенная Украина 2024" показала свое перевоплощение перед конкурсом красоты. Фото до и после – смотрите в нашем материале.

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