'Мисс Вселенная Украина 2024' показала свое перевоплощение перед конкурсом красоты. Фото до и после

Одесситка Алина Пономаренко, получившая титул "Мисс Вселенная Украина 2024", продолжает готовиться к самому престижному конкурсу красоты. В своем последнем посте украинка похвасталась перевоплощением, над которым колдовала команда профессионалов.

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Красавице изменили прическу и добавили глубины цвету волос. Видео с результатом Алина Пономаренко показала своем Instagram.

Одесситка предстала перед камерой с непринужденной укладкой, без макияжа и в бежевом платье. Стилисты решили не прибегать к кардинальным изменениям, а лишь подчеркнуть естественную красоту украинки.

"Мисс Вселенная Украина 2024" нарастили волосы чуть длиннее ее натуральной длины, а также освежили цвет. Как объяснили в комментариях, это нужно было для плотности шевелюры и яркости образа на сцене.

Макияж также был максимально лаконичным. Глаза Алины Пономаренко подчеркнули сверкающими тенями, выровняли тон лица и добавили легкий блеск на губы.

В комментариях украинцы подтвердили, что решение сделать акцент на натуральной красоте девушки было удачным.

"Как же приятно видеть девушек с природной красотой. Сейчас это редкость", "Невероятно удачный образ", "Вау", "Получилось очень натурально", – написали подписчики представительницы Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алина Пономаренко рассказала, как готовится к возможным провокациям со стороны россиян на международном конкурсе красоты. Каждый год за кулисами возникают неприятные инциденты.

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