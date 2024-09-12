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В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Анна Боклажук
Lady Oboz
4 минуты
3,7 т.
В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Церемония награждения MTV Video Music Awards – ежегодное телевизионное шоу по присуждению наград в области американского кино и телевидения, организуемого телеканалом MTV. В этом году она прошла в ночь с 11 на 12 сентября в штате Нью-Йорк.

Видео дня

На фоне гламурных платьев и изысканного вида большинства гостей церемонии некоторые модные решения звезд выглядели экстравагантно и даже немного странно. OBOZ.UA решил показать наиболее необычные образы звезд, посетивших это мероприятие.

Кэти Перри

В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Американская исполнительница Кэти Перри появилась на церемонии награждения в довольно эпатажном наряде, напоминающем веревки – певица была одета в топ и длинную юбку, задрапированные нитями и бахромой. На спине у нее была татуировка с QR-кодом (вероятно, временная), ведущая к сайту ее нового альбома 143.

В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Эддисон Рэй

В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Американская певица Эддисон Рэй, кажется, забыла надеть часть платья. Ее образ состоял из белого белья, украшенного перьями, и фатиновой объемной юбки, которая прикрывала только заднюю часть тела.

В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Анитта

В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Бразильская певица Анитта для церемонии награждения MTV Video Music Awards 2024 выбрала образ соблазнительной невесты: ее белоснежный look состоял из короткого платья в корсетном стиле со шнуровкой, и юбкой из фатина, подходящей к ее накидке с капюшоном (имевшей вид фаты). Свой образ певица дополнила чулками до бедер и серебристыми босоножками на высоком каблуке с ремешками.

Чаппел Роан

Американская певица и автор песен удивила своим образом в виде доспехов из Средневековья.

В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Одетая в платье-кольчугу, вооруженная арбалетом, певица возглавила группу танцоров-мужчин на фоне гигантского замка, полной луны и высоких ворот, вспыхнувших настоящим огнем в начале выступления. Образ певицы был дополнен капюшоном с металлической бахромой, кольчужными перчатками без пальцев и босоножками на высоком каблуке в тон костюма.

В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Lil Nas X

Американский рэпер, известный благодаря своему кантри-рэп синглу "Old Town Road", появился на церемонии награждения в образе розового супергероя 90-х, наверное, с целью спасти красную дорожку VMA 2024 года.

В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Рэпер надел укороченную розово-белую куртку с брюками в тон и шлем, благодаря чему выглядел готовым к борьбе с преступностью. Его вид напоминал супергеройский сериал 1990-х "Могучие Морфиновые рейнджеры".

В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Violent J и Shaggy 2 Dope

Американские рэперы и участники хип-хоп дуэта Insane Clown Posse привлекли внимание зрителей церемонии MTV Video Music Awards 2024 своей краской на лице и уникальными смокингами.

В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Гость в костюме чипса

А одним из самых обсуждаемых образов стал костюм чипса, в котором пришел гость премии. Несмотря на то, что его имя неизвестно, карнавальный look произвел фурор.

В костюме чипса и без платья: самые удивительные образы звезд на церемонии награждения MTV. Фото

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто стал победителями MTV Video Music Awards 2024 года. На церемонии подвели итоги музыкального года, отметив яркие клипы, исполнителей и песни, выпущенные с июня 2023 по июнь 2024 года. Организаторы также представили новые категории – "Самое знаковое выступление" и "Лучшее трендовое видео", результат которых определяло голосование зрителей.

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