В Китае создали первого в мире 'ребенка с искусственным интеллектом', умеющего злиться и даже вытирать разлитое молоко

Китайские ученые из Пекинского института всеобщего искусственного интеллекта (BIGAI) создали первую в мире модель ребенка с искусственным интеллектом. От обычной игрушки ее отличает прежде всего способность учиться и развиваться.

Работа назвали "Тонг Тонг", и он может имитировать человеческое сознание, выдавать базовую мимику, эмоции злобы и радости, различать хорошее и плохое, а также делать некоторые действия на уровне ребенка 3-4 лет. Об этом пишет The Byte Futurism.

Ученые рассказали, что "ребенок" с искусственным интеллектом может не только выполнять команды, которые ему задают виртуально, но и самостоятельно ставить перед собой новые задачи.

"Тонг Тонг имеет ум и стремится понять здравый смысл, которому учат людей. Она отличает правильное от неправильного, выражает свое отношение к разным ситуациям и способна определять будущее", – говорится в описании разработчиков.

Присутствующие на презентации посетители могли взаимодействовать с роботом и наблюдать, как он демонстрирует человеческие навыки. Например, чинит кривые рамки для фотографий и вытирает разлитое молоко.

Зрительно кукла с искусственным интеллектом мало напоминает ребенка. ИИ управляет изобретением, напоминающим персонажа из мультфильма.

Ученые стремятся в будущем развивать способности Тонг Тонг к адаптации в человеческую среду, выполнению задач в сложных условиях и пониманию причинно-следственных связей.

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