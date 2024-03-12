В Disney объяснили, почему награждение '20 дней в Мариуполе' не включили в телеверсию 'Оскара'

В Disney Entertainment объяснили, почему из международной телеверсии церемонии "Оскар" был исключен момент награждения украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе". В частности, была также вырезана речь режиссера оскароносной киноленты Мстислава Чернова, в которой он напомнил о войне и связи Украины с миром.

Представители Disney Entertainment ответили на запрос Украинской службы Голоса Америки. В сообщении говорится, что фрагмент убрали из-за временных ограничений, предусмотренных для короткой версии шоу.

Компания отметила, что некоторые категории и части церемонии не удалось оставить в 90-минутной версии для международного показа. Выбор номинаций для сокращенной версии заранее определен – их перечень показан в конце шоу. Среди них можно было увидеть и "20 дней в Мариуполе".

В письме также отмечено, что Суспільному была предоставлена лицензия как на трансляцию полной церемонии, так и сокращенной версии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как награждение "20 дней в Мариуполе" было исключено из международной 90-минутной версии "Оскара". Момент объявления "лучшего документального фильма" был вырезан, как и речь Мстислава Чернова.

Однако исполнительный продюсер "Суспільне Культура" Лукьян Галкин напомнил, что в прошлом году номинацию, где победила лента о россиянине Алексее Навальном, была добавлена к сокращенной трансляции шоу. Также зрители могли увидеть и политическую речь жены российского оппозиционера Юлии Навальной. Детальнее – читайте в нашем материале.

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