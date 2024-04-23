Марк Цукерберг со стильной бородой вызвал бурную реакцию в сети: основатель Facebook и его жена отреагировали

На днях в сети распространили фото американского программиста и предпринимателя Марка Цукерберга в новом необычном образе. На фотографии основатель Meta изображен с модной бородой и усами.

Все началось 18 апреля, когда Цукерберг опубликовал в Instagram видео, где анонсировал новую версию Meta AI. Через несколько часов пользователь X (Twitter) по имени Майк Рандл выложил обработанное фото предпринимателя из анонса, добавив ему бороду и усы, пишет Today.

Публикация набрала более 2,2 миллионов просмотров и озадачила поклонников Цукерберга. Многие из них были поражены "сменой имиджа" программиста.

"Это безумно, насколько борода может изменить жизнь человека", – написал пользователь X под фотоколлажем. Автор сравнил два снимка – где знаменитость в своем привычном образе и с бородой. Пост собрал 23,7 миллионов просмотров.

"Борода была ненастоящей?" – говорится в верхнем комментарии под оригинальным видео Цукерберга в Instagram, набравшем почти 30 тысяч лайков. Другие пользователи X настойчиво призывали звезду отрастить волосы на лице: "он действительно должен попробовать это...".

После положительных отзывов разработчик Facebook отметил, что, возможно, когда-нибудь попытается повторить вирусный образ. "Хорошо, кто это сделал?" – написал Цукерберг. Жена программиста Присцилла Чан также отреагировала на фотографию на своей Instagram-странице: "Кто видел моего мужа??? А кто этот парень?"

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